Visit the USA comparte planes musicales para dejar volar la imaginación desde casa

La música, como los viajes, inspiran libertad, impulsan la creatividad e invitan a la relajación, sentimientos muy necesarios en momentos complicados como los que estamos viviendo. Visit the USA compartirá, en las próximas semanas, una serie de actividades, experiencias y paisajes que se pueden disfrutar desde casa, para traer buenas vibraciones y un poco de luz a todos los que permanecen en sus hogares.

Esta serie comienza con planes de música clásica que ofrecen, a través de plataformas online, algunas de las mejores orquestas de Estados Unidos: conciertos y recitales de la MET Opera de Nueva York, la Seattle Symphony y la Detroit Symphony Orchestra, que se pueden disfrutar tanto en directo como en diferido, desde la comodidad del sofá y con toda la familia.

Óperas de fama mundial, en la Nightly MET Opera Stream

La Nightly MET Opera Stream retransmitirá en directo un programa musical único que incluye piezas tan importantes como Il Trovatore o La Traviata, de Verdi, o Tristan et Isolde, de Wagner. El programa, que ha entrado en su segunda semana el 23 de marzo, incluye también las representaciones de Das Rheingold, Die Walküre y Siegfried, entre otras. Las emisiones vía streaming comienzan a las 19 horas (hora local, o medianoche en España), y las grabaciones de ponen a disposición de los internautas al día siguiente. The Metropolitan Opera es un símbolo del largo romance que mantiene Nueva York con la música y las artes, en una ciudad que ha visto nacer géneros musicales tan relevantes como el jazz, el urban blues o el rock, y con profundas raíces en la música clásica, que datan del siglo XVIII.

Seattle, mucho más que grunge

Seattle es el corazón de la música indie y los movimientos musicales más alternativos, pero también es la sede de la Seattle Symphony, una orquesta sinfónica que tocó por primera vez el 29 de diciembre de 1903. Las actuaciones de la centenaria sinfónica de Seattle están disponibles en su web, tanto en streaming en directo como en una amplia colección de videos, para cualquiera que quiera disfrutar de sus recitales. Es un plan perfecto para noctámbulos, porque los conciertos en directo de retransmiten cada jueves a las 19,30 hrs (hora local, tres y media de la mañana en España) y los sábados a las 20 hrs (hora local, cuatro de la mañana en España), aunque la orquesta también sube los videos en diferido pocas horas después.

Clásicos más allá de Motown en Detroit

La Detroit Symphony Orchestra es la cuarta sinfónica más antigua de Estados Unidos, y se fundó en 1887. Sus raíces están conectadas profundamente en la sociedad de Detroit, con la misma fuerza que el legado de Motown o la música techno. Pero, para quienes prefieren disfrutar de las composiciones de Mozart or Beethoven, la Detroit Symphony Orchestra ofrece acceso gratuito a todos sus conciertos, además de retransmisiones vía web en su sección Orchestra Hall, y una serie de conciertos especiales, titulados Classroom Edition, con piezas pensadas especialmente para los más pequeños de la casa.

