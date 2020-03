«Cuando pienses en Volver», el himno de los inmigrantes peruanos en el mundo

El tema «Cuando pienses en volver» es considerado un himno para los inmigrantes latinoamericanos en el mundo, en especial del Perú, país del cual es el autor y cantante de esta canción, Pedro Suárez-Vértiz. El vídeo corresponde al «Vivamérica Festival» celebrado en Madrid el año 2007. Vídeo: Paul Monzón.

Cuando pienses en volver

Aquí están tus amigos, tu lugar y tu mujer

Y te abrazarán

Dirán que el tiempo no pasó

Y te amarán con todo el corazón

Trabajas hasta muy tarde y no puedes descansar

Las palabras de tu madre empiezan a sonar

Cuando tú te estés muriendo por un poco de amor

Hijito sigue adelante domina al corazón

Debes sacar los tormentos de tu corazón

Pues el dolor no es eterno y pronto saldrá el sol

Saldrá el sol (¡hey!)

Cuando pienses en volver

Aquí están tus amigos, tu lugar y tu mujer

Y te abrazarán

Dirán que el tiempo no pasó

Y te amarán con todo el corazón

Puede ser que en tu tierra no había a dónde ir

Puede ser que en tus sueños no tenían lugar

Pero solo en tu cuarto tú tendrás que admitir

Que podría haber pobreza, pero nunca soledad (¡hey!)

Quieres sacar los tormentos de tu corazón

Pues el dolor no es eterno y pronto saldrá el sol

Saldrá el sol (¡hey!)

Cuando pienses en volver

Aquí están tus amigos, tu lugar y tu mujer

Y te abrazarán

Dirán que el tiempo no pasó

Y te amarán con todo el corazón

Quieres sacar los tormentos de tu corazón

Pues el dolor no es eterno y pronto saldrá el sol

Saldrá el sol (¡hey!)

Cuando pienses en volver

Aquí están tus amigos, tu lugar y tu mujer

Y te abrazarán

Dirán que el tiempo no pasó

Y te amarán con todo el corazón

Cuando ya tú estés acá

Trabaja hasta las lágrimas como lo hacías allá

Solo así verás que tu país no fracasó

Sino que tanto amor te relajó

Y te abrazarán

Dirán que el tiempo no pasó

Y te amarán con todo el corazón