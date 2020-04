FETAVE reclama un plan de rescate de 15 millones de euros para el sector turístico

En relación a las medidas aprobadas por el Ministerio de Consumo para abordar el conflicto de los viajes suspendidos durante el periodo de confinamiento y, especialmente, ante la suspensión de la Semana Santa y la amenaza de la temporada de verano, la Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas (FETAVE), desea valorar positivamente la aprobación de la medida aprobadas por el Gobierno sobre la creación de los bonos de viajes y la flexibilización del calendario de canjes y reembolsos de los productos turísticos que se hayan comercializado con antelación.

Sin embargo, subraya, que esta medida “no soluciona el gravísimo problema al que se enfrenta todo el sector turístico, más particularmente, las agencias de viaje, teniendo en cuenta las responsabilidades solidarias que la transposición de la Directiva comunitaria sobre viajes combinados impuso a las AA.VV., y contra las que FETAVE no ha dejado de luchar durante los últimos 2 años”.

Al respecto, insisten en que “la solución planteada por el Ministerio de Consumo, siendo importante, únicamente nos permite ganar tiempo para encontrar fórmulas que flexibilicen las devoluciones de todos los productos turísticos que hayamos comercializado como viajes combinados”.

De la misma forma, desde la Federación subrayan que “las agencias de viajes tienen la regulación muy exigente, tal y como venimos denunciando ante el Ministerio de Consumo por los errores cometidos en la trasposición de la Directiva europea”.

Por ello, y dado que “las agencias de viajes somos responsables solidarios con el organizador de cada servicio que comercializamos en viajes combinados, en el momento que alguno de los proveedores de los servicios, y no sólo el organizador del viaje, entre en quiebra, las AA.VV., organizador y minorista comercializador, somos responsables ante los clientes de todo lo que hayamos vendido con ese proveedor”. En este sentido, FETAVE insiste en que para las agencias “es muy importante que nuestros proveedores puedan superar esta situación crítica”.

Ante esta situación, FETAVE, siguiendo la línea llevada hasta el momento de lucha por los intereses de las agencias de viajes y del sector en su conjunto, reclama al Gobierno un PLAN DE RESCATE del sector turístico, para autónomos, pymes y no pymes, con una línea de avales públicos del 90% con no menos de 15 millones de euros (de los 100.000 comprometidos por el Gobierno). No obstante, matizan desde la Federación, que “seguiremos apoyando que la figura del bono sea aceptada para la cancelación de servicios de viajes independientes y otros productos turísticos y culturales cuando esa cancelación sea consecuencia del Covid-19”.

Por otra parte, y además, desde la Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas, reivindican que “en una situación crítica y excepcional, como la que estamos sufriendo en estos momentos, es fundamental que todos los actores que formamos parte del sector turístico aunemos esfuerzos en torno a un objetivo común que ahora está en peligro: salvar el sector turístico y de la cultura”.

Por este motivo, insisten, “no es momento de preocuparse cada uno de sus propios intereses, porque todos somos necesarios. Es momento de estar unidos y, en este sentido, si fuera necesario desde FETAVE daremos un paso al frente para promover esta unión”.