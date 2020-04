La presidenta de la Comisión Europea, desaconseja hacer reservas para las vacaciones de verano

Si eres de los que creen que la pesadilla no ha acabado aún, estás en lo cierto. Como un jarro de agua fría son las previsiones y advertencias que desde la Unión Europea nos llegan: recomiendan no reservar viajes para el verano. No tienen claro que Europa pueda volver a la normalidad absoluta.

Los viajes o vacaciones del verano están a la espera de la evolución del coronavirus. Mejor no reservar nada esperando que pronto pase esta crisis del coronavirus.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha desaconsejado reservar las vacaciones de verano ante la imposibilidad de saber cuál será la situación exacta en los meses de julio y agosto. «Recomiendo esperar antes de hacer planes. Nadie puede hacer ahora pronósticos fiables para julio y agosto», ha dicho en una entrevista en la edición dominical del diario alemán «Bild».

Mientras tanto el Gobierno alemán ha aprobado una resolución que autoriza a las compañías turísticas a no reembolsar el dinero de las eventuales cancelaciones y ofrecer a los clientes un bono canjeable. Con ello, el Ejecutivo de Angela Merkel busca reducir los efectos económicos sobre el sector turístico de cancelaciones masivas. En España, el Ministerio de Consumo, Alberto Garzón, también ha legislado en ese sentido, pero ha ofrecido ambas posibilidades, bien el reembolso bien un bono canjeable, opción preferida por la Comisión Europea.

El sector turístico alemán teme, cada vez más, una temporada catastrófica a consecuencia de las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus. Las limitaciones de movimiento internos se suman a los cierres de fronteras en varios países de la Unión Europea, así como la cuarentena a que deberá someterse todo ciudadano, alemán o no, que regrese a Alemania.

Las perspectivas para el sector turístico español, uno de los motores de la economía nacional, tampoco son nada positivas. El conjunto del turismo, la hostelería y el comercio vaticinan pérdidas económicas de hasta 170.000 millones de euros, además de una caída del empleo.