Escápate de la cuarentena con una masterclass de Yoga GRÁTIS

Esta cuarentena nos va a volver locos a todos. Si estás en casa y el aburrimiento te está pasando factura, y si ya no sabes qué hacer y no te queda más remedio que subirte por las paredes, aquí te doy un consejo de lo más interesante: ¿por qué no tomas unas clases de yoga y recuperas tu paz interior? Y si la clase es GRÁTIS, pues mucho mejor.

Rocío Pastor Eugenio, experta en Hatha yoga (vinyasa y flow), nidra, SUP yoga, SUP nidra y mindfullness, relajación guiada y banda, nos ofrecerá este viernes 17 de abril de 10 a 11 horas de la mañana una masterclass de Yoga, TOTALMENTE GRÁTIS.

Si quieres participar vía online tienes que apuntarte al siguiente correo, pero date prisa que la primera clase es este viernes 17 de abril: womanwordyoga@gmail.com

Rocío Pastor Eugenio

«El yoga cambió por completo tanto mi vida, hace doce años (desde 2008), como mi estado físico, emocional y mental en ésta cuarentena.

Por eso, independientemente de si te gusta el yoga, si siempre has querido probar y no te atreves, si llevas años practicando o si crees que no es para ti, te animo a que pruebes mis clases de yoga online. ¡La primera siempre es gratuita! y además dispondrás de regalos especiales cada mes…» MÁS INFORMACIÓN

.