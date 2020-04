Miguel De la Quadra-Salcedo: Uno de los más grandes aventureros de todos los tiempos

Exactamente dentro de un mes se cumplirán cuatro años de la muerte de uno de los más grandes personajes que ha dado España: Don Miguel de la Quadra-Salcedo y Gayarre .

El día de su partida, el 20 de mayo del 20l6, la noticia me pilló en Lima, Perú. Un país al cual Don Miguel, tal como le llamaban todos, quería mucho. Tanto así, que él se autodenominada con el apodo de «Perulero».

Fue uno de los grandes aventureros del mundo, un icono del periodismo de guerra, y también un amigo. Un ejemplo a seguir.

RUTA QUETZAL

La foto que ilustra este post fue del 2014 cuando tomábamos desayuno en el Hotel Carlton de Bilbao horas antes de empezar una nueva Ruta Quetzal.

Tuve el privilegio de formar parte de tres expediciones de la Ruta Quetzal, no voy a decir Ruta BBVA, porque sería una falta de respeto al nombre con el cual Don Miguel bautizó a esta insigne aventura del saber en la cual miles de jóvenes se embarcaron durante casi tres décadas para descubrir el mundo y aprender de la vida.

¿Por qué Ruta Quetzal? El Quetzal es un ave que vive en las regiones tropicales de América. Su belleza no tiene igual. De ahí nació el nombre de Ruta Quetzal, cual unión de España e Iberoamérica. Hace cinco años fue cambiado por un motivo meramente comercial lo cual no gustó a nadie, sólo al banco patrocinador.

MIGUEL DE LA QUADRA

Conocí a D. Miguel de la Quadra-Salcedo el año 2004, justo el día que en el Museo de Cera de Madrid inauguraban su estatua, acto al cual asistieron otros grandes aventureros como Álvaro de Marichalar y Kitín Muñoz. Tras la ceremonia -y tras perseverar, a mi estilo; o sea, en plan emboscada- le entrevisté en el Café Embassy que desde 1931 se enseñoreaba en el Paseo de la Castellana.

Hasta allí acudió con Álvaro de Marichalar y Kitín Muñóz. La entrevista fue breve pero interesante. Desde entonces seguí de tanto en tanto las aventuras de la Ruta Quetzal sin imaginar que un día narraría en directo el recorrido diario de los centenares de jóvenes estudiantes tras las estelas de la historia.

Don Miguel tenía una gran simpatía y una especie de añoranza por la tierra de los incas, Perú. A continuación reproduzco un breve extracto de una serie de las entrevistas que le he hice durante los últimos años.

SOBRE PERÚ

«Hemos estado muchas veces. La última vez fue hace diez años. Hemos estado en Cajamarca, hemos estado en Sipán con Walter Alva, viendo al Señor de Sipán..Después recorrimos el Camino Inca de Cuzco a Machu Pcchu. Hemos estado en la selva porque allí hay un protector del Amazonas peruano que gracias a eso conserva su Amazonas Perú, porque sino sería brasileño. Pusimos allí una estatua a Francisco de Requena, el defensor de la Amazonía peruana. Si no vamos a América y dentro de vuestros países sabemos quiénes somos, no sabremos quiénes somos.

–¿Es cierto que cuando vivió en el Amazonas los nativos alucinaban con usted al verlo lanzar la jabalina?

«Hombre, yo tiraba cuatro veces más lejos la jabalina que ellos. Resulta que yo me había olvidado la jabalina en España, y me la llevó cuando yo fui a Chile a un partido del mundial de fútbol, Kubala. Con esa jabalina yo fui por todo el Amazonas y era como el «brujo», como el «chamán», tenía la mejor choza, la mejor hamaca…

– Por lo visto Perú es uno de sus países preferidos…

«Yo soy «perulero». Y los peruleros son los españoles que llegan de allá»

-Anteriormente me comentó que hizo algo de «brujería» ¿Y cómo fue eso?

– Por ejemplo, yo venía de Bolivia y entonces aprendí de los chamanes a hacer la «Cocamancia» que era tirar las hojas y averiguar el porvenir. Entonces, yo decía «Mira, ésta está doblada y está roja, y eso quiere decir que una llama se te ha despeñado».

Entonces, yo adivinaba el porvenir y con eso vivía. Me daban res, cuyes, dos conejos y vivía con ellos en la choza. Y otra semana me iba a otro lado. Yo llevaba mi bolsita. Me llamaban «El de las Barbas» «El tata», eso no lo ha hecho ningún español.

-¿Hay algún lugar del mundo que no haya visitado y que le gustaría hacer la Ruta Quetzal?

– Yo he estado en la Polinesia, en muchas partes. Me hice amigo por ejemplo de la hermana del Dalai Lama, he estado viviendo en conventos tibetanos. El mundo es muy pequeño.

-Pero le quedan lugares por visitar…

«A mí me gusta Perú. Y es que Perú son varios países en uno. Los desiertos, cuando hay agua allí es un vergel, por ejemplo. Saña es un pueblo maravilloso; Chachapoyas, etc.

– ¿Cómo surge esta pasión tuya por la aventura?

«Porque de niño me cuentan estas historias y sólo he hecho seguirlas»

-Usted ha sido reportero de guerra también…

«Si. He estado siete veces en Vietnam, en todas. Conocí en Lima a un fotógrafo que se llama Juan Chávez, que trabajaba en El Comercio y nos fuimos a Bolivia y vimos al «Che Guevara» muerto.

¿Aprendió quechua?¿quién tradujo el Quijote a este idioma?

– No. El Quijote lo tradujo Túpac Yupanqui Demetrio que es un traductor de 80 años.

-¿A través de sus múltiples viajes que situación le ha impactado más?

«Que no se puede ser español si uno no va por allá. No se puede ser peruano, como decía el Inca Garcilaso, si uno no viene por aquí.

Por ejemplo, cuando estuve en Isla Negra, invitado por Neruda el año 68, me dijo: «Mira Miguel, los españoles os habéis llevado todo, y lo habéis dejado todo». Eso fue muy bonito, muy poético. TODO, porque ni los ingleses, ni otros, se lo llevan todo y no dejan nada. Nosotros dejamos «todo».

Si nosotros estamos aquí para ayudarte en Europa, nosotros encantados. Somos uno: todo Iberoamérica, con el Evo Morales, da igual con quien sea. Hay que respetar otras culturas y hay que conocerlas primero.

– ¿Cómo ve usted este fenómeno de la inmigración?

«Una suerte que tiene España. Una maravilla que le ha tocado, pues la lotería espiritual con esta inmigración que vuestras familias que vienen de Iberoamérica que nos van a hacer que nos encontremos un poco el camino que habíamos perdido».

«Toda esa gente que malentiende estos problemas como el de Alcorcón, etc es como si los canarios se ponen a pelearse con los gallegos. Pero por favor, respeten un poco más, que los españoles conozcan un poco más de esas culturas porque también es la nuestra. Hemos escrito páginas de la historia durante 500 años en común. Ustedes y nosotros, eso es el mestizaje. Y ese mestizaje hay que potenciarlo».

«No hay que anotar siempre en los medios de comunicación lo malo que ha pasado. Hay que poner lo bueno, por ejemplo de esas familias que trabajan duro para salir adelante».

«Y nosotros estamos cometiendo estos años un crimen terrible que es contra el que tenemos que dar gracias a todos los inmigrantes de América porque conserváis todavía cómo éramos nosotros antes. Conserváis todavía la familia. Nunca un peruano, un mexicano, alguien de por ahí, meterá a sus abuelos (aunque tenga dinero) en un asilo para viejos. Eso sólo lo hacemos los españoles, los gitanos no».

«Vosotros tenéis la familia viva: «Abuelito dame la Bendición». Aquí la familia ha desaparecido. Y si somos alguien importante ó podemos estar en la comunidad europea es porque tenemos que ver con vosotros, con Iberoamérica. Si no tuviéramos que ver con vosotros no seríamos nadie. Y ahora cuando venís y tenemos que darles las gracias porque nos habéis dado de comer durante 500 años, pues, chico, por lo menos que en los colegios de España a los niños que van con 9 años les expliquen la historia precolombina, quienes son los incas, quiénes son los mayas, los aztecas y todos salen de los colegios sin saber quiénes son».

«Que sepan que todos somos de ida y vuelta, como decía Octavio Paz, como decía el primer mestizo que fue el descubridor del humanismo, Garcilaso de la Vega que presumía de indígena aquí y de español en América».

Un día le espeté. «Don Miguel, algún día tendrá que parar de viajar».

El respondió, riéndose: «Quizá algún día. ¡Ya maduraré!»