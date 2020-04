Lucca Mesinas y Daniella Rosas, «surfeando» en los tiempos del Coronavirus

Lucca Mesinas y Daniella Rosas, ganadores de la «Medalla de Oro» en los Juegos Panamericanos del 2019, al igual que miles de deportistas en todo el planeta, vieron truncadas sus actividades deportivas cuando menos lo esperaban. El Coronavirus no sólo ha paralizado toda actividad, sino que ha sumado a ello miles de víctimas mortales en todo el mundo. Mientras Lucca se quedó en Estados Unidos, y ahora surfea olas en Hawaii, Daniella se encuentra en Perú bajo aislamiento social obligatorio. Pero eso no es óbice para que ambos saquen el lado positivo a la situación.

En pasado mes de marzo, Lucca y Daniella fueron sorprendidos por la pandemia cuando participaban en los QS, un tour mundial de surf que posteriormente cancelaría su última fecha de torneo debido al coronavirus. Lucca quería regresar al Perú, pero las fronteras ya habían cerrado, es por ello que tomó la decisión de irse a Hawai, uno de los pocos lugares en el mundo en el que aún está permitido surfear. Por otro lado, la surfista Daniella Rosas, no tuvo la misma suerte, ya que luego de los QS, regresó al país días antes que cerrasen la frontera.

“Tuve una gran suerte de que pudieran cambiar mi pasaje lo antes posible y poder llegar a Perú. Hubiera sido horrible pasar la cuarentena en otro país sin conocer a nadie”, expresó la deportista que vive en Chorrillos, muy cerca a la playa, donde a diario ve el mar y extraña sus aventuras en las olas. Pero, ¿Cómo viven Lucca Mesinas y Daniella Rosas su cuarentena?

A Pesar de que el surfista no pudo haber regresado al país, la compañía de su novia, la hawaiana Bailey Nagy, alegra sus días. Él menciona que en la zona donde vive no hay ni un caso de coronavirus, eso facilita su rutina de deportes, la cual trabaja con normalidad.

“Entreno todos los días, siguiendo todas las medidas. Trato de quedarme en casa, simplemente salgo a correr tabla, no tomo carro porque la playa está cerca. Salgo caminando, corro y regreso a la casa. Si es que salgo a hacer compras, voy con mascarilla, me lavó las manos y tengo una buena higiene”, mencionó el deportista que a diferencia de sus amigos en Perú, sí puede entrenar y mantenerse en forma con la tabla.

En el caso de Daniella Rosas, ella trata de sacar el lado positivo a la situación “Yo sigo entrenando mi físico, hago yoga, respiro, trato de seguir conectada con mi cuerpo. Al no surfear trato de pasar más tiempo en familia , ya que mi deporte siempre me está llevando por diferentes partes del mundo”, expresó la surfista, que no ve la hora para poder realizar el deporte que más le apasiona.

En la red social instagram tanto Lucca como Daniella, no dudan en publicar su día a día. De esa manera, estos deportistas promocionan a sus sponsors con videos demostrando su rutina de ejercicios. “Esperemos que los auspiciadores nos puedan seguir apoyando, porque hay varias empresas que todo esto les está afectando y les entendemos”, dijo Mesinas.

Tokio 2020

Por otro lado, un tema que preocupa a los medallistas de oro, son los distintos eventos deportivos que se han pospuesto por el Covid-19. Este es el caso del mundial de surf, que iba a ser en mayo de este año y de las olimpiadas Tokyo 2020, que debido a la pandemia fue postergado para el verano del 2021.

“Posponer Tokyo 2020 y el mundial de surf, fue una buena decisión porque hay personas que pueden surfear. No sería bueno enfrentarse con un rival que corre tabla en cuarentena y está al 100%, mientras otros no pueden”, comentó Daniella.

Hasta la fecha, los caso de coronavirus van en aumento y hay quienes ponen en duda la realización de las olimpiadas para el 2021, como el epidemiólogo japonés Kentaro Iwata. Sin duda alguna, toda esta situación mantiene en incertidumbre a muchos de los competidores que ya se encontraban preparados para este mega evento deportivo.