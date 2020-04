Los diez cruceros más espectaculares del mundo

La historia de los cruceros comenzó con los primeros clípers y barcos de vapor que comunicaban un continente con otro. La evolución, sin duda, llegó con el hierro y el acero. así comenzaron a surgir los primeros colosos del mar.

Ahora les presentamos los 10 cruceros más grandes del mundo, auténticas ciudades ambulantes donde encontrará placer, comodidad y confort, con los que podrás viajar una vez concluya la pandemia que ha provocado la COVID-19.

1. Symphony of the Seas

No cabe duda que el Symphony of the Seas fue creado para crear admiración y paralizar corazones. El Royal Caribbean lo botó en abril de 2018 y rápidamente ganó adeptos. Cuenta con 18 cubiertas y una capacidad para 6780 pasajeros y 2100 miembros de tripulación.

Dispone de todas las famosas atracciones de la clase Quantum: el Zip Line, el minigolf, el simulador de surf Flow Rider, el Rock Climbing walls en sus 362,12 metros de largo. Las variadas ofertas que se ofrecen se encuentran distribuidas en los barrios del buque y se espera que la naviera llegue a construir el Wonder of the Seas, otro futuro emperador oceánico.

2. Harmony of The Seas

La naviera Royal Caribbean no ha escatimado en gastos y pretende disponer de todos los records que se escriban sobre cruceros, así nos llega el hermano mayor del Symphony: el Harmony of The Seas. Construido en 2016, este barco (más grande incluso que la Torre Eiffel), tiene 362 metros de largo y una capacidad para 5 479 pasajeros.

Sus camarotes equipados con el mejor lujo presentan la Royal Suite Class, de dos plantas, que cuenta con amenities y servicio de mayordomo. Entre sus atracciones más interesantes están los cócteles de Wonderland, el solárium, el animado paseo Central Park y sus 23 piscinas.

Los maravillosos jacuzzis colgantes que sobresalen por sobre 35 m de altura, el parque acuático que se instaló para todas las edades, toboganes y el Splash Bay hacen del Harmony el non plus ultra de cada crucerista.

3. MSC Meraviglia

Perteneciente a la naviera ítalo-suiza MSC Cruises (Mediterranean Shipping Company) S.A empezó a surcar los mares en 2016. Cuenta con capacidad para 4 500 pasajeros y presenta 316 metros de eslora.

Constituye el barco líder del “Vista Project” y tiene todo tipo de comodidades a bordo. Se pueden degustar las mejores exquisiteces en sus 12 restaurantes y disfrutar de espectáculos del Cirque du Soleil en la zona central.

Diversión garantizada en el Polar Aquapark, Attic Club, y en el Sportflex. Además la elegancia de su piscina en la cubierta superior, el relax de su spa Aurea y el exclusivo servicio del Yacht Club son algunos de sus rasgos más destacados.

4. Quantum of the Seas

No podíamos dejar atrás al que inaugurara la Clase Quantum en el 2014, nombre con el que se designan los segundos buques de pasaje más grandes de Royal Caribbean International. Este barco también fue el primero en ofrecer atracciones como la cápsula North Star, los coches chocadores Sea Plex, y el túnel de viento Ripcord by iFly.

El 13 de noviembre de 2017 el Quantum of the Seas fue escenario del récord Guiness que el joven Zhang Liang implantó por permanecer más tiempo de cabeza en una tabla de surf. El deportista chino aguantó el equilibrio por 4:40 horas mientras el crucero se encontraba en la ciudad de Shanghái.

5. Posición: Norwegian Epic

En la quinta posición tenemos al Norwegian Epic, considerada, al momento de su creación, la tercera nave más grande del mundo con sus 329 m de eslora. Posee 4 hélices laterales y motores de empuje frontales que le permiten a la nave girar 360° en 30 segundos.

La Norwegian Cruise Line hizo su nombramiento en junio del 2010 y ese mismo día dirigió proa a New York desde Southampton. Aquí se encuentra la mayor lámpara LED de altamar hecha con 40 000 piezas de cristal. El viajero puede disfrutar de maravillosas opciones gastronómicas y recreativas.

6. Queen Mary 2

Esta auténtica leyenda del mar fue lanzada en el año 2003, por la Cunard Line. El Queen Mary 2 (QM2) destaca por su interior lujoso, con detalles refinados que recuerdan los grandes transatlánticos del siglo XX. Constituye un digno sucesor de aquellos colosos como el Titanic, el Queen Elizabeth o el Mauritania que marcaron ruta en la historia de la navegación crucerística.

El QM2 puede alcanzar grandes velocidades de hasta 30 nudos, lo que le permite ser uno de los cruceros más rápido, sin contar que por su tamaño constituye el trasatlántico más grande del orbe. Interesante la cubierta 2 en la que se encuentra la sala de cine y el “Illuminations”, uno de los tres planetarios existentes en un barco, los otros dos se hallan en el Orion y el Jupiter, de Vicking Ocean Cruise.

7. Anthem of the Seas

El gemelo del Quantum of the Seas llegó para sorprender, en él siempre habrá aventuras nuevas por descubrir. Con un tonelaje de 168.666 tn, 348 metros de largo y un alto de 49,4 metros el lujo no es una opción, es un hecho.

En sus 20 pisos se distribuyen 4 905 pasajeros, los cuales pueden disfrutar de tecnología de punta. Posee el bar biónico, simulador de caída libre, pista de choques, y cápsula de observación: North Star, que se alza a más de 90 metros de altura para ofrecer vistas de 360 grados del mar y toda la embarcación.

8. Oasis of the Seas

Antes de su construcción la clase Freedom era la mayor del mundo, pero ha tenido que cederle el podio al Oasis of the Seas. El primer barco de la familia Oasis entró en servicio en el 2009, y durante un par de años fue el más grande del mundo, hasta que llegaron sus hermanos mayores de Royal Caribbean.

El Oasis of the Seas mide 361,6 metros de largo y llega hasta los 72 metros de alto. Este fue el primero en contar con un teatro al aire libre o “Boardwalk”y, el paseo al aire libre que se extiende a lo largo de la nave. La piscina, llamada Aqua Theater dispone de 6,6 m de ancho por 15, 7 m de largo y 5,4 m de profundidad, lo cual la convierte en la piscina más profunda instalada en un barco.

9. MSC Bellisima

Hermano gemelo del MSC Meraviglia, el Bellisima está siendo noticia esta temporada. Reúne el glamour y el espíritu de la compañía suiza en sus de 318 metros de largo. El barco más grande de MSC debutó en un viaje desde Southampton a Barcelona en abril, centrado en viajes por el Mediterráneo.

Capaz de llevar a 5 600 pasajeros en su máxima capacidad ofrece paseo de dos cubiertas, rodeados de tiendas, bares, restaurantes, sin mencionar su gran pantalla LED de 480 m2. Fue el primero en primero en incorporar el asistente de voz: Zoe, desarrollado por la MSC, Harman y Samsung. Se trata de un sistema de inteligencia artificial (primero a bordo de un crucero) audible en todas las cabinas existentes, que abarcan 10 tipos diferentes.

10. Aida Nova – Aida Cruises

Y no por último menos importante, le presentamos al Aida Nova: crucero creado en 2018 por la Meyer Werft en Alemania en sociedad con la Carnival Corporation. La novedad importante radica en ser el primer crucero impulsado por gas natural licuado (GNL) y la primera de la clase Excellence de la naviera.

Este barco puede llevar a 5 200 pasajeros, gracias a su volumen de 183.900 tn y su largo de 337 metros. La nave suele realizar viajes por el Mediterráneo y las Islas Canarias.

Fuente: Caribbean News