IFEMA: Correlatos de un nimio escrache contra Isabel Díaz Ayuso

El nimio de escrache contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, momentos previos al acto del cierre del Hospital de campaña de IFEMA celebrado este sábado 1 de mayo, parafraseando al gran Joaquín Sabina, duró «lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the Rocks».

Algunos periódicos o televisiones abrieron información queriendo dar la impresión que una muchedumbre del personal sanitario espetó a Díaz Ayuso con «No nos representas», cuando la realidad fue otra: solo dos personas (que no iban vestidos de médicos, enfermeros, etc) gritaban a rabiar, no sabemos si eran enfermeros, médicos, etc. Las imágenes valen más que mil palabras. Ver vídeo.