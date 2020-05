Agencias de viajes piden a la Comunidad de Madrid que defienda al sector con medidas reales

La Asociación de Empresarios de Transporte de Madrid, AETRAM, y la Asociación Empresarial Madrileña de Agencias de Viajes, AEMAV, tienen actualmente a sus asociados en total paralización y con ERTEs presentados a causa del COVID-19 por la desaparición de la actividad turística y de los desplazamientos de escolares, trabajadores, mayores, o a espectáculos públicos.

Por ello, AEMAV y AETRAM, que son parte importante del tejido empresarial madrileño, y fundamentales para la actividad turística, se encuentran en “modo supervivencia” por la ausencia total de ingresos en un modelo de negocio que requiere generar liquidez para sobrevivir hasta llegar a una cierta normalidad que posibilite atender al endeudamiento que han de asumir ahora para aspirar a tener un futuro.

Son dos sectores, agencias de viajes y transporte discrecional y regular especializado de viajeros, solventes y competitivos, en crisis por un hecho extraordinario que ha hecho desaparecer sus ingresos generando una necesidad de liquidez y de ajustes de empleo (en tanto se recupera una cierta normalidad post COVID-19) que permita mantener, aunque sea en modo hibernado, las estructuras empresariales y el empleo hasta ese momento.

Para mantener el empleo y las estructuras empresariales, AEMAV y AETRAM constituidas, fundamentalmente, por empresarios autónomos y pymes, se han dirigido a la Presidenta de la Comunidad de Madrid para exigir urgentemente el cumplimiento del compromiso adquirido de dotar con 10 millones de € adicionales al programa “IMPULSA para autónomos en dificultades” una vez que la dotación inicial de 5 millones se agotó casi instantáneamente. Igualmente, AETRAM Y AEMAV exigen el inmediato pago de las cantidades adeudadas a ambos sectores.

Asimismo, solicitan la urgente solución a la tramitación de los ERTE eliminando retrasos y no aceptaciones. La documentación justificativa del procedimiento debe ceñirse a acreditar la existencia de la causa y relación con la COVID-19, y solicitan la asunción por la CAM de los costes generados a trabajadores y empresas por esas inadecuadas acciones de sus servicios.

Dada la cancelación de los de los contratos de transporte de los que la CAM es parte (escolares, laborales, transporte de mayores, etc.), AETRAM solicita que, con cargo a los créditos presupuestarios existentes, la Comunidad asuma el coste no evitable (amortizaciones, seguros, personal en la parte no cubierta por los ERTE, etc.) de la cancelación de esos contratos que se estima sobre el 50% de los importes contractuales.

AETRAM y AEMAV solicitan que AVALMADRID con el respaldo de la CAM, complementen hasta el 90% de los créditos de la línea ICO, e igualmente que, por parte de AVALMADRID, se avalen los acuerdos de aplazamiento de las cuotas de leasings que las empresas de transporte y agencias de viajes puedan llegar a alcanzar con las entidades de leasing, así como de los de los alquileres de los locales comerciales y de oficinas donde desarrollan sus actividades.

Para generar liquidez, y acorde con las solicitudes efectuadas por la CAM al Gobierno de España, AETRAM y AEMAV piden la suspensión, con efectos desde el 15 de marzo, y mientras dure el estado de alerta o la imposibilidad de efectuar transporte, de los impuestos de circulación de vehículos a los autobuses no adscritos a concesiones del Consorcio Regional de Transportes de las empresas de transporte de viajeros con sede social en la CAM y de los impuestos regionales, así como compensación de los municipales, y una línea de crédito a tipo cero y seis meses de plazo para financiar el pago del tramo autonómico del IVA como forma de aplazarlo.

Para reactivar la actividad del sector turístico y del transporte, AEMAV y AETRAM solicitan una subvención del 75% de los equipos necesarios para la protección de los trabajadores y para la adecuación de locales comerciales y vehículos de transporte de viajeros a los requisitos sanitarios que se establezcan por la CAM o por el Ministerio de Sanidad y aval de los créditos necesarios por AVALMADRID.

Finalmente, y para el relanzamiento de la actividad turística y siempre sujeto a las condiciones que fije la Autoridad sanitaria, AEMAV y AETRAM proponen a la CAM el desarrollo de un programa de turismo dirigido al colectivo sanitario y a otros de servicios competencia de la CAM que han soportado en primera línea de riesgo la lucha contra la COVID-19 como reconocimiento, gratitud y contribución a lograr su reequilibrio psicológico tras este durísimo periodo, desarrollado sobre el modelo de los programas para mayores de la Comunidad, pero abierto a todos los operadores y sin las restricciones de éste, unido, en su caso, a un bono a ese personal por parte de la CAM para viajes dentro de España y hasta final de año. Todo coordinado con otras comunidades, con la Secretaría de Estado de Turismo y el sector privado en el contexto del Consejo Español de Turismo, CONESTUR.

Por último, AEMAV y AETRAM solicitan el desarrollo de una campaña de promoción del turismo en Madrid dirigida prioritariamente al mercado doméstico de residentes en España coordinada con las de otras comunidades y el sector privado en el marco de CONESTUR, complementada con otra dirigida al mercado exterior coordinada con Turespaña de la Secretaria de Estado de Turismo y el sector privado.