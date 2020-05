Expedia Group celebra las recomendaciones de la Comisión Europea “Turismo y Transporte en 2020”

Expedia Group, la plataforma de viajes más grande del mundo, celebra la publicación del documento “Turismo y Transporte en 2020 y más allá” y de las directrices europeas sobre COVID-19.

Las recomendaciones para los Estados Miembros constituyen un paso importante hacia la vuelta progresiva del turismo y la apropiada implementación de protocolos sanitarios y de seguridad, que son esenciales para la salud tanto de los viajeros y como de los trabajadores del sector y son parte fundamental de la fase de recuperación.

Expedia Group y sus marcas están trabajando proactivamente con organizaciones internacionales, gobiernos locales y la industria turística para asegurar que los hoteles, los propietarios y gestores de alojamientos, y los viajeros reciban información clara y coherente en materia sanitaria y de higiene.

Expedia Group está involucrada en este ámbito con la Organización Mundial del Turismo (UNWTO), la Comisión Europea, el World Travel and Tourism Council (WTTC), y también con entidades como [eutraveltech.eu] eu travel tech (conocida anteriormente como The European Technology and Travel Services Association – ETTSA) y con la European Holiday Homes Association (EHHA).

Expedia Group acaba de lanzar, en su sitio web, una herramienta que permite a sus socios hoteleros resaltar las medidas y protocolos sanitarios y de higiene que se están aplicando en su alojamiento. Los establecimientos pueden comunicar a sus huéspedes, con claridad, las políticas adoptadas, desde procesos de check-in o check-out sin contacto, provisión de geles hidroalcohólicos, ampliación de protocolos de limpieza o medidas de distanciamiento social.

También, las marcas de alquiler vacacional de Expedia Group (Vrbo, HomeAway, Homelidays, Abritel, FeWo-direkt), han creado páginas web especiales para diferentes países en diversos idiomas, que ponen en valor las medidas sanitarias y de higiene adoptadas por los propietarios para sus huéspedes y ofrecen información y recomendaciones sobre los protocolos de limpieza.

Jean-Philippe Monod, Vicepresidente de Asuntos Corporativos y Gubernamentales de Expedia Group, apunta: “Desde Expedia Group apoyamos decididamente este enfoque coordinado y celebramos que la Comisión Europea adopte estas directrices. Nuestro objetivo es apoyar la reanudación de la actividad turística y la implementación de protocolos de sanitarios y de seguridad para los viajeros. Esperamos seguir avanzando en el trabajo que estamos llevando a cabo, tanto con las autoridades, como con toda la industria turística”.