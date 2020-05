España sueña con el turismo, vuelve LaLiga de fútbol y habrá luto oficial por las víctimas de la pandemia

No tiene vergüenza y algunos comienzan a sospechar que al socialista Pedro Sánchez le falta también el sentido común.

Parece que acaba de enterarse el tipo de que la gente tiene que trabajar, para llevar un sueldo a casa y alimentar a la familia.

Vuelve LaLiga de fútbol, vuelven los turistas extranjeros y se abre un luto oficial de duración inédita por las víctimas de la pandemia.

Son los tres anuncios ‘bomba’ lanzados en ‘aló presidente’ este sábado 23 de mayo de 2020.

Además, un ‘medio’ anuncio: el ingreso mínimo vital será aprobado en Consejo de Ministros la semana que viene y se cobrará a partir del mes de julio.

La cuestión con mayor impacto de las anunciadas por Sánchez se refiere a que el próximo mes de julio se reanudará la entrada de turismo extranjero a España, después de la imposición de una cuarentena de 14 días a todos los extranjeros que lleguen a España.

«Debemos comenzar a reanudar la actividad económica. Uno de estos es la hostelería y el turismo, que tienen un papel fundamental en la creación de empleo».

«Ha llegado el momento. Les anuncio que habrá temporada turística este verano e invito a todos los establecimientos turístico a que se preparen desde hoy para reanudar su actividad en pocos días».

«Animo a los españoles a planificar sus vacaciones desde ya. En segundo lugar, a partir de julio se reanudará la entrada de turismo extranjero en España en condiciones de seguridad».

«Garantizaremos que los turistas no correrán algún riesgo y no nos traerán ningún riesgo. No hay contraposición entre salud y negocios. El turismo español tendrá ahora dos nuevos sellos: sostenibilidad medioambiental y seguridad sanitaria».