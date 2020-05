Raleigh Ritchie, estrella de «Juego de Tronos», anuncia su segundo álbum «Andy»

Ritchie, estrella de la aclamada serie «Juego de Tronos» en su papel como Grey Worm, está de regreso con la increíble noticia de que su segundo álbum «Andy» saldrá este verano.

El introspectivo y versátil músico acaba de lanzar su nuevo sencillo «Aristocats» con un video dirigido por él mismo.

Hablando del sencillo y su video oficial, Raleigh comenta: “La historia británica es complicada, especialmente como una persona de color. Y la historia lo es todo, es lo que tenemos que aprender para ayudarnos a construir nuestro futuro. En la escuela no aprendí más que las victorias de mi país y algunas atrocidades. A veces es un lugar confuso, y aunque yo amo a mi país, no siempre me siento amado por él. Con este video quise explorar estos sentimientos y mi relación con mi propia historia; con la historia de esos que vivieron antes que yo”.

Han pasado cuatro años desde que Raleigh, mejor conocido como Jacob Anderson, lanzo su álbum debut «You’re A Man Now Boy», pero sus fans se han quedado esperando por más de Raleigh. Cuando no estaba lanzando música, cantando en su sold-out show en el Shepherds Bush Empire, o cantando al lado de Stormzy en Glastonbury, apareciendo en Gang Signs Prayer, el aclamado debut de Stormzy’s, o actuando como Grey Worm en la gran serie de HBO «Juego de Tronos», Raleigh era y es Andy. Un apodo que nació con su abuelo y luego se volvió suyo. Ahora, Andy está creando su camino dentro del mundo de la música; esta vez como el nombre del nuevo álbum de Raleigh Ritchie. “Andy es un pequeño guiño para mí”, explica Raleigh. “Me dice, este eres tú hablando ahora, este eres tú diciendo lo que tienes que decir”.

En un proyecto de doce canciones, «Andy» ve a Raleigh cargando un gran espejo hacia sí mismo. En la producción musical, en la mayor parte del álbum, participa su gran colaborador desde hace mucho tiempo, Chris Loco. También participa el talentoso productor GRADES en “Time In A Tree” y “27 Club”.

El álbum es una creación de canciones tan honestas que rompen el corazón, con una fusión musical en el soul mellow R&B, electrónica y momentos orquestales. Raleigh ha sido conocido por trabajar con el increíble proyecto Rosie Danvers and Wired Strings. Este álbum es verdaderamente poderoso, el gran esperado regreso que asegura el apoyo de medios especializados como The Guardian, Clash, Hunger, Wonderland, Billboard, TIME, Rolling Stone, y otros.

“Yo escribo canciones para mí, para sacar las cosas en mi pecho y procesar mis emociones”, explica Raleigh, “pero cuando las comparto con el público yo ya no soy dueño de ellas; las canciones son del público. Espero que exista alguien que se escuche a sí mismo en mi álbum. Espero que se sientan al menos un poco menos solos”.

Las canciones en «Andy»:

1. Pressure

2. Time in a Tree

3. Aristocrats

4. Party Fear

5. Worries

6. STFU

7. 27 Club

8. Sadboi

9. Shadow

10. Structure (Interlude)

11. Squares

12. Big & Scared