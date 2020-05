Saboreando los clásicos reinventados de la cocina estadounidense

Estados Unidos y España están conectados por muchos lazos históricos y también por su amor a la cocina, casera o tradicional, o innovadora y de vanguardia. Pequeños restaurantes y bares en ambos países han creado iconos gastronómicos, llenos de sabor y personalidad, que han dado la vuelta al mundo.

Estos pequeños negocios, que han crecido al calor de una inagotable creatividad, enfrentan hoy desafíos en un entorno cambiante, en este y al otro lado del Atlántico, recuperando el espíritu pionero e innovador de sus inicios; el mismo que ha hecho de un clásico un símbolo de Estados Unidos: la hamburguesa.

Este plato, que conmemora su día internacional este 28 de mayo, es un ejemplo de innovación, desde sus orígenes en el siglo XIX, pasando por el sistema de producción que ha dado lugar al concepto de fast food, hasta las versiones gourmet que se sirven en restaurantes de todo el mundo. Para celebrar la innovación y la creatividad gastronómicas, la plataforma de vídeo en streaming de Visit de USA, GoUSA TV, invita recorrer Estados Unidos a través de las recetas y restaurantes más famosos del país.

La hamburguesa: mil versiones de un clásico

Alemania y Estados Unidos reclaman su autoría, pero la hamburguesa se popularizó en todo el mundo gracias al modelo de negocio de McDonald’s, que ha cumplido su 80 aniversario el pasado 15 de mayo, día en que se inauguró el primer restaurante de la cadena en San Bernardino (California) en 1940, que se suma a los más de 36,000 abiertos en más de 100 países. En GoUSA TV se puede conocer la historia de la hamburguesa en programas y series como «Donde se inventó la hamburguesa con queso» (episodio 5) en o «National Burger Day» (episodio 17); y descubrir otras hamburgueserías han conquistado Estados Unidos en “Sorted Food: Game Changers”, como In-N-Out Burger, Shake Shack en la costa este o Five Guys en Virginia; la elogiada versión de Au Cheval (Chicago), o las propuestas de cadenas neoyorkinas como JG Melon, Gramercy Tavern, Peter Luger, la “etiqueta negra” de Minetta Tavern, y la creación del Emily, una verdadera hamburguesa de culto.

Fusión e innovación veggie

Los restaurantes de Los Angeles están experimentando con ingredientes “healthy” tan populares como el aguacate, poniendo su toque particular para reinventar recetas con este fruto, como en Go Get Em Tiger, Jon & Vinnys, Gjelina Take Away, o Sqirl, ya muy conocido por su famosa y deliciosa tosta de ricota (un brioche con ricota acompañado de una estupenda mermelada artesanal). En Nueva York, la estrella son los bagels vegetarianos de Russ & Daughters, o la versión gourmet de NIX en Greenwich Village, único restaurante vegetariano con estrella Michelin en Estados Unidos. Los amantes de la cocina veggie también pueden disfrutar de clásicos como las mazorcas del medio oeste (protagonista del capítulo sobre «Iowa State Fair» de Sorted Food: Game Changers), el pan frito de los nativos americanos de Dakota del Sur, la pizza de plato hondo de Chicago (a la que GoUSA TV dedica el episodio «In Search of Deep Dish Pizza» de Sorted Food: Lost & Hungry), o la especialidad sureña por excelencia, tomates verdes fritos.

Desde las Carolinas a Texas, todo sabe mejor a la parrilla

A pesar de la sencillez del fuego y la parrilla, la técnica de la barbacoa es tan variada y compleja como regiones tiene Estados Unidos, que rivalizan en competiciones donde rivalizan los estilos de cocción de las carnes que, en general, se pasan 20 horas expuestas al humo y al calor indirecto, lo que conserva los jugos y la suavidad de las piezas. La serie de GoUSA TV Sorted Food: Game Changers, explora esta tradición culinaria en los episodios «This BBQ Changing Everything» y «Barbeque Competition». El “Carolina Style”, el más antiguo del país, tiene como protagonista al cerdo deshilachado mezclado aliñado crudo, que se ahúma sobre madera y se unta con una salsa de especias y vinagre. Las costillas y la paleta de cerdo son el ingrediente principal de la barbacoa de Memphis, que se adereza con una mezcla seca de especies o con salsa. En Tennessee, la barbacoa se disfruta en deliciosos bocadillos como los de Central BBQ y A&R Bar-B-Que. El maestro de barbacoa, o pitmaster, elige los cortes de carne para una barbacoa tipo «Central Texas», el estilo más famoso de este estado con el que se prepara, a fuego lento, el brisket en Franklins BBQ o Salt Lick en Austin (Texas). Y finalmente, el “Kansas Style” combina varias carnes bañadas en salsa barbacoa, y los populares “burn ends», pequeños cortes crujientes de cerdo o res que son la especialidad del Joe’s Kansas City Bar-BQue.

El pescado y el marisco, de costa a costa

La creatividad culinaria de Estados Unidos también se ve reflejada en las interpretaciones de recetas tradicionales que llevan ingredientes como el pescado y el marisco a cada rincón del país, lugares y platos que exploran diversos episodios de Sorted Food: Game Changers y Sorted Food: Lost & Hungry en GoUSA TV. Minessota tiene entre sus platos tradicionales el fish and chips, a pesar de no tener sin costa; y estados que viven de cara al mar, como Nueva Inglaterra, cuentan con una amplia y deliciosa variedad de elaboraciones a base de productos del mar, desde la pizza de almejas en Connecticut, perfeccionada en Frank Pepe’s en New Haven; pasando por el clam showder en Massachusetts, las almejas rellenas en Rhode Island o los aclamados lobster roll del Reds Eats en Maine. En Maryland la estrella son los pasteles de cangrejo, mientras que Virginia abundan las variedades de ostras de la Bahía de Chesapeake, que se pueden degustar en el Chick’s Oyster Bar de Virginia Beach. El mejor salmón ahumado del mundo se puede encontrar en el Alaska Sausage & Seafood Market en Anchorage (Alaska) y, en el Superette Kahuku, en la costa de Oahu (Hawaii), se puede degustar el perfecto el poke bowl de atún, que es ya un éxito “made in USA” de alcance mundial.

“Donut” worry, be happy: ¡también hay postre!

De esta receta clásica, que parece tener su origen en la colonia holandesa, se han hecho innumerables variaciones, tan especiales como el donut de sidra de manzana (típico del otoño de Nueva Inglaterra, donuts artesanos en Sugar Shack en Richmond (Virginia), o versiones de extravagantes sabores que se pueden probar en Voodoo Donuts en Portland (Oregón) y en Austin (Texas). Y si se trata de probar otros clásicos de la repostería estadounidense, se puede optar por los beignets del Café du Monde de Nueva Orleans, una especie de buñuelos con azúcar en polvo; o probar la Key Lime Pie, la tradicional tarta elaborada con las limas ácidas de Florida. Los deliciosos melocotones de Georgia son el relleno de la tarta tradicional elaborada con esta fruta, que es la especialidad del Mary Mac’s Tea Room en Atlanta y del Crystal Beer Parlour en Savannah. Todas estas dulces aventuras están disponibles en «Donut Tour» (episodio 21), «Peaches, Peaches & More Peaches» (episodio 19) y «Beignets, Gumbo and Jambalaya» (episodio 15) de la serie Sorted Food: Lost & Hungry de GoUSA TV.