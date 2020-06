Chef peruano, D. Edwin Castro Saona, nos explica qué es el «Chifa»

D. Edwin Castro Saona, Chef peruano del «Chifa Doromari», Calle Camino Viejo de Leganés, 31, Madrid, nos explica lo que significa la palabra CHIFA.

Chef revelación del 2020 en España

En el marco de la primera edición de los pasados «Travellers Awards» de Periodista Digital celebrado en enero del presente año, el joven chef peruano se hizo merecedor del premio al «Chef revelación en España».

El acto, realizado en la sede del emblemático Centro Riojano de Madrid, y presidido por D. Alfonso Rojo, Director del Grupo Periodista Digital; y Paul Monzón, editor del suplemento de turismo Travellers, congregó a importantes personalidades del mundo del turismo, la política y la cultura de España y del extranjero, entre los que se encontraban D. Manuel Muñoz, Secretario de Turismo de la Junta de Andalucía; Dña. Cecilia Pereira Marimón, Comisaria del Xacobeo 2021 de la Xunta de Galicia; Dña Almudena Maillo, Concejala de turismo del Ayuntamiento de Madrid; D. Víctor del Pozo, Consejero Delegado de El Corte Inglés; D. Cristoph Kiessling, vice presidente del Grupo Loro Parque; Ing. Darío Flota, Director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, México; así como el Excmo. Ministro de Turismo de Perú, D. Edgard Vásquez, entre otros.

Tras recibir el galardón, Castro Saona, quien además es propietario del «Chifa peruano «Doromari señaló:

«Para mí es un orgullo ser peruano y estar aquí representando la comida peruana. Aunque mi estilo es china-peruana, se trata de un proyecto que empezó hace siete años para hacer que se conozca más la cocina que fusiona ambas culturas. Gracias al esfuerzo y a la insistencia, ahora he logrado un reconocimiento y me siento orgulloso de lo que he logrado. A los jóvenes empresarios les digo que deben insistir y buscar su ocasión para destacar. Para mí es un honor ahora ver cómo se materializa ese esfuerzo en este premio».