The Cape: Soñando en el paraíso de Los Cabos

Sumérjase en la belleza natural de Los Cabos, México, desde una de las diversas suites de lujo del Hotel The Cape, con impresionantes vistas al Océano Pacífico y disfrutando de comodidades al estilo resort. Cada habitación ha sido cuidadosamente diseñada, con balcón privado y sofá cama colgante, bañera de cobre independiente, bar de cócteles artesanales y más, para ofrecer una experiencia de vacaciones única que captura el lujo de Cabo San Lucas con cada indulgencia.

El sol pinta de naranja el cielo y avanza decidido para comenzar el día. El tintineo de los hielos en tu vaso acompaña el suave ir y venir de las olas. En el horizonte, Cabo San Lucas se levanta imponente. La brisa te lleva el olor del mar y se complementa con el aroma del mejor pan francés que probarás en la vida. Al fondo, de la mano de las olas y el graznido de las gaviotas, una canción comienza a poner calma en tus pensamientos. Sus notas musicales te hacen una promesa: hoy es el inicio de tu mejor versión

Vive la experiencia de The Cape, en el Thompson Hotel:

1.-Pon elmood

Breakfast at The Ledge es la lista de reproducción cuidadosamente diseñada por Capri, que te recordará esas mañanas en nuestro hotel junto al mar. Estas 22 canciones llenarán el ambiente con notas de la bossa nova de Sergio Mendes y la guitarra de los White Stripes, por mencionar algunas piezas de este soundtrackque te hará reflexionar y saborear ese café que tomas en compañía de los que amas.

“Breakfast at The Ledge» es producto del talento de Capri, DJ, productor y consultor musical a cargo de la oferta musical de The Cape, quien es reconocido por haber colaborado con artistas como Gustavo Cerati, León Larregui, Kinky, Miranda, Belanova, entre otros. Desde la apertura, Capri da vida a cada rincón de The Cape, a través de distintos ritmos, creando una experiencia auditiva a la medida de los huéspedes.

2. The Cape Toast, de nuestra cocina a la tuya

La dulzura de las frambuesas se mezcla con el olor de la vainilla. El crujido del pan recién hecho empapado de canela y azúcar se une con las almendras y crema batida para explotar con su sazón en tu paladar. Algunos dicen que vale la pena el viaje a Los Cabos, solo para probar nuestro platillo insignia: The Cape Toast.

Haz clic aquí para conocer nuestra receta, compartir un cálido desayuno con tu familia y transportarse hasta The Ledge, restaurante dentro de The Cape que fusiona la cocina contemporánea mexicana y los clásicos sabores de California, Estados Unidos, todo esto, aderezado por la espectacular vista del mar de Cabo San Lucas.

3. El toque especial: vista al mar

Para terminar ¿qué te parece darte cinco minutos para apreciar la vista de Cabo San Lucas en tiempo real? Con este link los colores reflejados en el mar de Playa Monumentos serán el remate perfecto para un desayuno al estilo The Cape. Aunque estemos separados, nuestros pensamientos te acompañarán en cada bocado y nota musical, mientras te dejas llevar por el sonido del mar.

Sin importar la distancia, The Cape está contigo y espera con entusiasmo el día en que pueda darte de nuevo la bienvenido en Los Cabos.

The Cape, un Hotel Thompson

The Cape, a Thompson Hotel, abrió sus puertas en junio de 2015 en Cabo San Lucas, Baja California Sur, México. Situado a lo largo del más deseado banco de arena blanca en Los Cabos: el reconocido mundialmente paraíso de los surfistas conocido como Playa Monumentos. El nuevo hotel de lujo cuenta con 161 habitaciones, todas con vistas despejadas al Mar de Cortés y al famoso ícono del destino, «El Arco», un impresionante fenómeno natural del granito tallado en un arco que fue formado a través de siglos de exposición al viento y al mar.

The Cape, el primer hotel de Thompson que se inauguró en México, combina sin esfuerzo la estética urbana de alto nivel de la marca con un ambiente característico de los años 60 de Baja California y una mezcla con el sur de California. Los huéspedes disfrutan de dos piscinas, incluida una infinity pool con bar en la piscina y otra construida dentro de una formación rocosa natural que se encuentra en la propiedad; un salón en la azotea del sexto piso y un jardín con vistas incomparables de la ciudad y el mar; un íntimo spa y gimnasio con una cabaña privada al aire libre para tratamientos con vista al mar; y una amplia gama de puntos culinarios que ofrecen comidas y bebidas dirigidas por los mejores chefs.

Hay villas disponibles de uno, dos y tres dormitorios, así como cuatro suites Penthouse de dos pisos con techos privados y piscinas de inmersión. Surfer Villa es una suite de lujo de dos pisos, ideal para vacaciones, eventos privados o bodas íntimas. Todas las habitaciones de la propiedad ofrecen vistas despejadas al océano, así como terrazas al aire libre, muchas de ellas con tumbonas colgantes para disfrutar de los pintorescos alrededores.

Thompson Hotels

Fundado en el año 2001, Thompson Hotels es una marca multipremiada de hospitalidad lifestyle con una impactante colección de propiedades dinámicas. Cada una de las ubicaciones urbanas y de resorts de Thompson Hotels ofrece un entorno cuidadosamente en capas que se adapta a la comunidad que lo rodea.

Evocando el pensamiento a través de perspectivas acompañadas de una profunda investigación de los lugares, los hoteles de Thompson brindan estadías a la medida con conexiones a ofertas culinarias de clase mundial, arte y entretenimiento, y un diseño innovador.

La cartera de Thompson de hoteles de estilo de vida incluye The Beekman y Gild Hall en la ciudad de Nueva York; Thompson Nashville; Thompson Seattle; Thompson Chicago; Thompson Toronto; The Cape en Los Cabos, México y Thompson Playa del Carmen en Riviera Maya, México; así como su propiedad más nueva: Thompson Zihuatanejo, en la costa del Pacífico Mexicano. Las propiedades actualmente en desarrollo incluyen Thompson D.C. en The Yards, Thompson Hollywood en California, Thompson South Beach, Thompson Dallas y Thompson San Antonio. Sigue a @ThompsonHotels en Facebook, Twittere Instagrampara recibir noticias y actualizaciones.