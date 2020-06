Así funcionan los termómetros infrarrojos que determinan si estás en condiciones de viajar

El nuevo coronavirus se ha propagado a una velocidad inusual y, en muchos casos, la sociedad se han encontrado frente a la necesidad de implementar medidas que hasta ahora eran desconocidas para la mayoría.

Una de ellas es el uso, ya extendido, de los termómetros infrarrojos. En la medida que el virus se propaga, se han instalados cámaras y escáneres térmicos en diferentes puntos de revisión, principalmente en aeropuertos, hospitales y cualquier lugar público, pues se ha vuelto indispensable tomar la temperatura a grandes cantidades de personas, con el fin de mantener control sobre la pandemia.

El cuerpo humano mantiene, de forma habitual, una temperatura constante gracias a un centro termorregulador que se encuentra en el cerebro, concretamente en el hipotálamo. Cuando por diversas causas, como infecciones, trastornos inflamatorios o una insolación, esos grados aumentan, se produce la fiebre, sobre todo a partir de 38 grados centígrados.

En casos como esta propagación de la pandemia de la Covid 19, hay dos factores imprescindibles. El primero, tiene que ver con evitar el contacto físico; el segundo, con agilizar el proceso de toma de temperatura, algo que en normalmente tarda unos cinco minutos con un termómetro de contacto, esos que los doctores o las enfermeras colocan debajo del brazo o la lengua del paciente.

El termómetro infrarrojo dispone de varias ventajas. Por ejemplo, proporciona el resultado de medición inmediatamente, entre 1 s y 10 µs. Tampoco se producen errores causados por un contacto deficiente. Otras ventajas son que no se produce ningún desgaste, ni tampoco se producen problemas con objetos en movimiento.

La radiación infrarroja es una parte de la luz solar y puede descomponerse reflejándose a través de un prisma. Esta radiación posee energía y este concepto es el principio básico de la medición de la temperatura por medio de infrarrojos.

Los termómetros infrarrojos se fabrican con muchas configuraciones, diferenciándose por sus componentes ópticos o electrónicos, en cuyo comienzo se encuentra una señal infrarroja y en cuyo final hay una señal de salida electrónica. Esta cadena de medición genérica comienza con un sistema óptico de lentes y/o conductores de ondas de luz, filtros y el detector.

A nivel mundial, los principales fabricantes y distribuidores de termómetros infrarrojos son Welch Allyn Inc., Dickson Co. y Alpha Source, Inc. de Estados Unidos; Beurer GmbH & Co. de Alemania; CEI Technology Inc. (Taiwán); Tecnimed srl (Italia), y Tecnomed 2000 S.L (España).

Fuente: Caribbean News – Jorge Coromina