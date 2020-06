Be Live Hotels reanuda su actividad a partir de julio

Be Live Hotels reanuda su actividad a partir del próximo mes de julio. Diez establecimientos de la cadena hotelera de Globalia repartidos por Baleares, Canarias, Portugal y la República Dominicana volverán a abrir sus puertas con medidas de seguridad reforzadas y unas ofertas imbatibles, además de un novedoso sistema de pujas en el que el cliente es quien indica cuánto está dispuesto a pagar.

En Mallorca reabren el Be Live Adults Only Marivent 4* y el Be Live Collection Palace de Muro 5*, éste con descuentos de hasta un 15%, y de un 22% para estancias superiores a siete noches.

En Canarias vuelven a la actividad cuatro hoteles: Be Live Experience Orotava 4*, Be Live Experience La Niña 4*, Be Live Experience Lanzarote Beach 4* y Be Live Adults Only Tenerife 4*. Todos ofrecen descuentos de hasta el 15%, y de hasta el 25% para estancias de más de diez noches.

En Portugal es posible encontrar descuentos de hasta el 25% en los dos establecimientos de la cadena: Be Smart Terrace Algarve 3* y Be Live Family Palmeiras Village 4*.

Be Live reactiva también dos hoteles en la República Dominicana, con descuentos de hasta el 50% y dos niños gratis para viajar hasta el 30 de abril de 2021. Se trata del Be Live Collection Punta Cana 5* y del Be Live Experience Hamaca 4*.

Además, la cadena de Globalia lanza ofertas para residentes en las islas Baleares y Canarias. En las primeras pueden reservar desde 67 euros por persona y noche, con desayuno, en el Be Live Collection Pala de Muro 5* y desde 44 euros en el Be Live Adults Only Marivent 4*. En Canarias encontrarán estancias desde 30 euros en el Be Live Adults Only Tenerife 4*, desde 32 euros en el Be Live Experience Orotava 4* (ambos con desayuno), desde 50 euros en el Be Live Experience Lanzarote Beach 4* y desde 55 euros en el Be Live Experience La Niña 4* (estos dos últimos, con media pensión).

Sistema de pujas

Además, Be Live Hotels ha puesto en marcha un novedoso sistema de pujas en el que es el usuario quien indica cuánto está dispuesto a pagar. Para poder beneficiarse de esta promoción, basta con registrarse de forma gratuita, seleccionar el hotel deseado entre los adheridos a la promoción y realizar la propuesta de precio personalizado, con un máximo de tres intentos por hotel para una misma fecha. Cada solicitud será contestada al instante y, si es aceptada, sólo resta completar el proceso de reserva.

BeSafe, estancia segura

Be Live Hotels está comprometida con la seguridad. Cuidar a empleados, huéspedes y colaboradores sigue siendo su máxima prioridad. Se han reforzado las labores de limpieza y desinfección en habitaciones, zonas comunes, áreas de trabajo del personal y elementos que pueden venir del exterior (como los equipajes), con especial incidencia en las superficies de contacto. Las habitaciones se desinfectarán para cada nuevo huésped, con un protocolo especifico de limpieza de textiles en lavanderías. Asimismo, se asignará a cada habitación un tiempo sin uso entre un cliente y otro.

Huéspedes y trabajadores tendrán a su disposición múltiples dispensadores de gel hidroalcohólico homologado, de uso obligatorio en numerosas zonas. El personal del hotel empleará equipos de protección (mascarillas, guantes) y realizará controles de temperatura con termómetros infrarrojos tanto a empleados como a proveedores. Las recepciones y mostradores del hotel también contarán con sistemas de protección.

Los aforos máximos han sido revisados y adaptados para todas las zonas comunes: recepción, spa, gimnasio, restaurantes, piscinas… En el servicio de restauración se mantendrá una distancia de seguridad entre mesas, reduciendo y controlando el aforo. Se priorizarán las porciones individuales/ monodosis, el servicio a la carta y el show cooking, con servicio de bebidas en mesa.

La cadena hotelera del grupo turístico líder en nuestro país suma más de 10.000 habitaciones repartidas por España, Portugal, Marruecos, el Caribe y Colombia.