Madrid: Díaz Ayuso solicita al Gobierno un Plan para Barajas frente al COVID-19 que no expulse al turismo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha insistido hoy al Gobierno central en la necesidad de ultimar un Plan en el aeropuerto de Madrid Barajas-Adolfo Suárez contra el COVID-19 seguro y que no expulse al turismo, teniendo en cuenta que se abrirán las fronteras el próximo 21 de junio y que ha sido la “principal entrada del virus” a España. La presidenta ha mostrado su preocupación por un posible repunte, ha pedido ver de qué manera se puede finalizar esta estrategia de cara a la próxima semana y valorar, entre otras cuestiones, las pruebas en origen.

Durante su intervención en la decimocuarta y última videoconferencia de presidentes, Díaz Ayuso ha admitido que muchas de las cuestiones que plantea sobre el aeropuerto madrileño se tienen que discutir en el seno de la Unión Europea, porque quiere saber, por ejemplo, si se van a tomar decisiones diferentes si los ciudadanos que llegan a Madrid proceden de países comunitarios o de otros lugares del mundo.

Al margen de las tomas de temperatura que ya se están empezado a realizar, la presidenta madrileña ha puesto sobre la mesa la importancia de tener una estrategia en materia sanitaria, en el caso de tener que tratar a turistas que puedan presentar síntomas o si se tiene que hacer algún tipo de rastreo.

En este sentido, Díaz Ayuso cree que se deben buscar medidas que no sean coercitivas ni expulsen al turismo, pero recuerda que, como ocurre ya cuando se viaja a países donde hay riesgo de enfermedades contagiosas como la malaria, las precauciones también se toman en el lugar de origen.

Claridad en el reparto de fondos para la educación

En materia de Educación, la presidenta de la Comunidad de Madrid también ha planteado sus dudas por el cambio de reparto de los fondos de cara a la vuelta al colegio el próximo curso y ha pedido claridad al respecto. Así, ha explicado que el Gobierno madrileño contaba en principio que se iba a producir en función de la población en edad escolar y no tanto con la dispersión.

Por ello, ha recordado la densidad de población en el caso de la región, considerando que el problema de la distancia social entre los alumnos no se da tanto en las zonas rurales sino en municipios de más de 120.000 habitantes y en el mismo corazón de la capital. También ha pedido que a la hora de los criterios de este reparto de fondos, se valoren las necesidades de la Educación pública como de la concertada.

Sobre el Fondo no reembolsable para Comunidades Autónomas, Díaz Ayuso ha solicitado que se les garantice flexibilidad y que una vez redactado el texto del Real Decreto, no queden condicionados para que se puedan ajustar a las necesidades de este año y del próximo. Ha puesto especial hincapié en el reparto del cuarto tramo, donde se plantea compensar en función de la caída de la recaudación. Pero esto último, en su opinión, “no tiene sentido porque la población no tiene que ver con el desplome de la actividad económica”.

Estrategia nacional ante rebrotes

Asimismo, ha preguntado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre cómo y cuándo se van a conocer los planes a nivel nacional en caso de repuntes. “Queremos saber si vamos a tener fases o de qué manera se va a actuar para que las Comunidades Autónomas vayamos preparando nuestras estrategias”, ha dicho.

La jefa del Gobierno regional también ha aprovechado el encuentro para trasladar las peticiones que este pasado jueves presentó el sector taurino al Ejecutivo autonómico. Tras destacar los 50.000 empleos que generan en la región y su impacto en la economía madrileña, ha planteado varias cuestiones para el toro de lidia, como la reducción del tipo impositivo del IVA del 21% al 4%.

También ha recogido su compromiso con la Fundación Toro de Lidia de reclamar el acceso a ayudas estatales y el reconocimiento de esta ganadería destinada a la cadena del consumo humano con el fin de que puedan ser receptoras de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC). La presidenta Díaz Ayuso ha destacado que se trata de un sector como otros muchos que están “fuertemente agraviados por el COVID-19, que la temporada de espectáculos se ha visto reducida y que va a contraer unas pérdidas inasumibles para muchos ciudadanos”.

Por último, la presidenta ha hecho una defensa del estado autonómico y ha agradecido estas reuniones semanales con los presidentes durante todo el estado de alarma. “Trabajando de manera conjunta es más fácil de sortear los problemas”, ha considerado Díaz Ayuso, remarcando que estos encuentros han demostrado que todo lo que acontece a cada CCAA nos importa “con un orden centralizado desde el Gobierno de España”.