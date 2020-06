Hermann, un cortometraje de animación que te cautivará el corazón

Hermann es un corto de animación creado en España durante el confinamiento e inspirado en la historia real de un mayor con Alzheimer y Tamara, su enfermera, que lo motivaba a tocar la armónica cada tarde durante el aplauso de las 20:00h dedicado a los sanitarios, lo que suponía para Hermann estar más vivo y más feliz cada vez que se asomaba al balcón a tocar y sentía el calor de todas las personas que le aplaudían.

Al igual que Tamara, durante esta primavera, muchas personas alrededor del mundo han cuidado especialmente de otras, entregándoles su cariño y proporcionándoles dia a dia todo tipo de atención y cuidados. Millones de gestos heroicos a los que este corto quiere rendir homenaje desde una técnica, la animación, que tiene la capacidad de llegar a todos los públicos y a todos los lugares del mundo.

Por amor al ARTE y no por amor al ERTE

A todos ellos/as está dedicada este delicada y conmovedora obra, que ha sido desarrollada por profesionales de la animación, la producción, creativos, músicos, periodistas y actores de doblaje que en su dia se pusieron a disposición del proyecto «por amor al ARTE, y no por amor al ERTE», como suelen decir ellos.

Según Jordi García, Director de Hermann: «Como todo el mundo, nos vimos confinados sin tener tiempo de asimilarlo: menos trabajo y cierta ansiedad frente al futuro. En una de las noches de ver noticias y buscar información, ya muy tarde, me topé con el video de Tamara. Me dejó tocado, me fui a dormir y solo podía pensar en qué imaginaba él cuando salía a tocar, donde viajaba, qué sensación tenía.

Por la mañana me levanté y escribí el guión. Y al día siguiente nos pusimos a trabajar, 16 personas, teníamos gente libre, había bajado el trabajo y somos una Pyme, pero optamos por invertir en arte en lugar de hacer un ERTE. Fue nuestra apuesta y la verdad es que nunca hemos tenido al equipo más motivado y productivo».

Según Eva Santos, creativa publicitaria que se ha encargado del lanzamiento del corto: «Desde que Jordi me pasó el guión vi que esta historia era una historia que merecía ser contada, un guión digno de Pixar pero inspirado en una historia real, porque esta pandemia nos ha traído mucho dolor pero también ha sacado nuestro máximo coraje y valentía y eso también merece ser contado y recordado.

Y qué mejor manera de hablar de estos nuevos héroes que desde la animación, que es la técnica que siempre se ha usado en ficción, por su poder de llegar a todos los públicos e impartir enseñanzas desde el entretenimiento. A todos nos vienen a la cabeza muchas historias más que merecen ser contadas y adquirir este carácter épico y atemporal que sólo se consigue desde la animación. En España somos una superpotencia mundial en este área, es el momento de ponerlo en valor y hacernos ver dentro y fuera de nuestras fronteras”.