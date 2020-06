La inactividad de los cruceros pone en riesgo 4.000 millones que aportan a España

La pandemia del Coronavirus que amaga con no irse del todo, ha provocado un colapso económico en la mayoría de las compañías de cruceros que no ven el momento de zarpar y generar ingresos. La tarea no es fácil.

Este parón inesperado ha dañado mucho al sector turístico español que sufre las consecuencias producto de las fuerte restricciones en la movilidad impuestas para contener la pandemia.

Las compañías de cruceros posponen su regreso

El panorama se presenta muy sombrío para dos de ellas, Pullmantur y Norwegian Cruise, que se han visto obligadas a retrasar su vuelta a la actividad y han ampliado la extensión de las suspensión de sus viajes unos meses más con lo cual se pierden prácticamente el verano entero, Julio y agosto.

Los cruceros aportan una media anual de 4.000 millones de euros a la economía española, y más de 40.000 millones de euros anuales al conjunto de la Unión Europea (UE).

De este modo, el grupo de cruceros Norwegian Cruise, que opera las marcas Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises y Regent Seven Seas Cruises, ha anunciado la extensión de la suspensión de sus viajes incluyendo ahora las salidas entre 1 de agosto y el 30 de septiembre de 2020 para sus tres marcas de cruceros.

Norwegian Cruise Line

Estas cancelaciones excluyen los itinerarios previstos en septiembre en Alaska, con sede en Seattle. Además, debido a las restricciones de viajes y portuarias, la empresa ha cancelado otros viajes con itinerarios a Canadá y Nueva Inglaterra hasta octubre del 2020.

La compañía continuará trabajando en conjunto con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), el gobierno federal de Estados Unidos y las autoridades de salud pública mundial para tomar todas las precauciones necesarias para garantizar la salud y la seguridad de los pasajeros, la tripulación y los destinos visitados.

La compañía solicita los pasajeros que actualmente tienen viajes cancelados con Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises o Regent Seven Seas Cruises ponerse en contacto con su agente de viajes o con la línea de cruceros para obtener más información.

Pullmantur

La situación de incertidumbre relativa tanto a la evolución del COVID-19 como a la forma en la que se podrá viajar una vez se levanten las restricciones impuestas por los distintos países obligan a Pullmantur Cruceros a suspender sus cruceros hasta el 15 de noviembre, pues la seguridad y el bienestar de sus pasajeros y miembros de su tripulación es su máxima prioridad.

La Compañía aprovechará este período para analizar en profundidad las implicaciones y las consecuencias que el COVID-19 tendrá en los viajes en crucero, así como para reforzar los protocolos de seguridad y sanidad.

Pullmantur Cruceros espera que las distintas iniciativas activadas le permitan volver a navegar con absoluta seguridad.