Europa reducirá el IVA de frutas y verduras con el fin de incentivar un modelo de alimentación más sostenible

Europa establecerá una rebaja del IVA de frutas y verduras, y aumentará el de los productos cárnicos y lácteos. Así lo ha afirmado la eurodiputada Clara Aguilera, durante su participación en la mesa redonda “Cambiar la alimentación para salvar el planeta”, organizada por ProVeg España y celebrada online ayer jueves, en el marco de la Semana sin Carne, que tiene lugar entre el 15 y el 21 de junio.

El encuentro analizó la necesidad de un cambio en el sistema alimentario para hacerlo más respetuoso con el planeta y la salud humana, y los retos y oportunidades que presenta para la política, la industria y los consumidores.

Aguilera, miembro de las comisiones de Pesca y de Agricultura y Medio Rural del Parlamento Europeo (PE), avanzó que la intención de la UE es presentar esta propuesta de modificaciones del IVA ante la OMC, para el estudio de una posible aplicación a nivel mundial, y no solo en Europa.

El Pacto Verde Europeo es uno de los objetivos principales de la Comisión Europea para los próximos cinco años. “El objetivo fundamental es convertir a Europa en el primer continente climáticamente neutro, de aquí a 2050; e intervenir en la política internacional para llegar a esos mismos objetivos nivel mundial”, apuntó la eurodiputada.

Acerca de la mesa redonda

Participantes:

– Moderadora y representación social: Cristina Rodrigo, Directora de ProVeg España.

– Representación política: Clara Aguilera, Eurodiputada Parlamento Europeo.

– Representante del sector académico: Dra. Cristina Tirado, investigadora del IPCC, presidenta de Sustainability Health and Education (SHE) y profesora en UCLA.

– Representación corporativa: Alexis Ferrán, Director de Marketing de Flora.

– Representación de sector hostelería: Lore Salas, consultora de hostelería y chef (Dates&Avocados).

– Representación del sector salud: Victoria Lozada, dietista-nutricionista y divulgadora (Nutrition is the new black).