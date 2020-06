República Checa abre sus fronteras sin restricciones al turismo español

Los viajeros españoles ya pueden visitar la República Checa sin restricciones, no necesitan aportar test PCR ni realizar cuarentena. El país, que no ha sido de los grandes afectados en la pandemia, ha dictado un conjunto de normas sanitarias, tanto para empresas turísticas como para la ciudadanía, con el objetivo de garantizar la seguridad.

La República Checa reabrió sus fronteras a los viajeros españoles sin limitaciones extraordinarias el pasado 15 de junio, por lo que actualmente no es necesario realizar cuarentena o aportar un test PCR. Esta medida es bidireccional, ya que España también permite desde el 22 de junio la entrada de los ciudadanos de los países Schengen en las mismas condiciones.

Eso sí, el Ministerio de Sanidad de Chequia ha establecido una serie de medidas que velan por la seguridad higiénico-sanitaria del viajero imponiendo a las empresas turísticas, aeropuertos, restaurantes, hoteles, eventos, etc. un reglamento de obligado cumplimiento. Asimismo, la ciudadanía y los visitantes también deben seguir ciertos protocolos para disfrutar con seguridad de un país, que se presenta este verano como una gran oportunidad para conocer un destino a precios ventajosos y, probablemente, con un nivel de visitantes inferior.

Desde este momento, el país recupera su pulso adaptado a una ‘nueva normalidad’ en la que, aun cuando se lleve mascarilla en algunos lugares y el contacto social se haya reducido, la ilusión por mostrar su belleza histórica y arquitectónica sigue intacta. Los museos y galerías de arte ya vuelven a mostrar sus mejores colecciones, los medios de transporte circulan con la frecuencia habitual, y en los restaurantes resuena el entrechocar de los cubiertos.

Y, como siempre, la nota de color la siguen poniendo los mercadillos, la música y el teatro en la calle. Volver a pasear por el Puente de Carlos en Praga o visitar alguna de las ciudades balnearias checas son placeres que están nuevamente a disposición del viajero.

La República Checa recupera su nuevo día a día

Las principales medidas adoptadas por el Ministerio de Sanidad de Chequia en esta nueva normalidad velan por la máxima seguridad del viajero. Entre las más destacadas, y que son de obligado cumplimiento, están las siguientes:

1. Ciudadanos y visitantes. Deben protegerse con mascarillas, pañuelos, bufandas u otro complemento tanto la nariz como la boca en espacios cerrados, transporte público incluidos los taxis y eventos en los que no se pueda mantener una distancia mínima de 1,5 metros (no se aplica, si son personas que conviven en el mismo hogar).

Desde el 1 de julio ya no serán obligatorias las mascarillas en los interiores ni en el transporte público en todo el territorio. En las regiones con mayor incidencia de Covid – 19 se podrá seguir exigiendo llevar mascarillas en interiores, transporte público, y en exteriores en los que no se pueda mantener la distancia de 1,5 metros, así como en teatros y eventos culturales o deportivos.

2. Hoteles y otros alojamientos. La normativa en estos establecimientos es muy estricta. Contempla tener gel hidro-alcohólico a disposición del cliente, hojas informativas, desinfección total de habitaciones y de cualquier objeto que el cliente haya podido tocar, y, también, velar para que no existan agrupaciones de huéspedes en zonas comunes. La distancia social de 2 metros también es de aplicación cuando los clientes no pertenezcan al mismo núcleo familiar o de convivencia. También se ha reactivado el servicio de buffet.

3. Restauración. Los establecimientos que ofrezcan servicio de comidas podrán mantener abiertos todos sus espacios entre las 6.00 y las 23.00 horas. A partir de las 23 horas sólo está permitida la actividad en los espacios exteriores, ya sean terrazas o ventanillas para servir u ofrecer comidas para llevar. A partir del 1 de julio esta medida podría quedar anulada y ampliarse la apertura también entre las 23.00 y las 6.00 horas.

4. Visitas culturales. Los museos, galerías, salas de exposiciones y otros espacios culturales han reabierto sus puertas con ciertas normas básicas: limitación de aforo, desinfectante en la entrada, y distancia de seguridad de 2 metros entre los asistentes. A partir del 22 de junio abren los zoológicos sin límite de usuarios; y en museos, galerías, castillos, palacios, etc. no existirá distancia obligatoria entre los visitantes.

5. Eventos. Se permite la participación de hasta 5.000 personas en ferias y eventos siempre que se sitúen en distintos sectores con un máximo de 1.000 personas y accesos diferenciados. Los participantes deben limitar su movilidad al sector asignado y mantener la distancia de 1,5 metros con otros asistentes.

6. Comida en mercadillos o teatros. Se permite el consumo de alimentos adquiridos en mercadillos o en zonas comunes de teatros y cines.

7. Parques acuáticos, piscinas y centros de bienestar. Estos establecimientos ya pueden abrir sus puertas. En los parques acuáticos podrán usarse las atracciones de agua sin limitación, y en los centros de bienestar, las saunas de vapor.

Puedes mantener esta información actualizada a través de la web del Ministerio de Salud de la República Checa (inglés).

Conexiones aéreas con Chequia

Las conexiones con la República Checa se reactivan de cara a las vacaciones veraniegas. Desde el 23 de junio de 2020 inician sus vuelos las siguientes compañías (confirma en sus páginas web las frecuencias y fechas de salida).

• Czech Airlines. Vuelos a Praga desde Madrid y Barcelona.

Más info en www.czechairlines.com

• Smartwings. Vuelos a Praga desde Valencia, Málaga, Palma de Mallorca y Tenerife Sur.

Más info en www.smartwings.com

• Ryanair. Vuelos a Praga desde Madrid, Barcelona y Málaga.

A partir del 6 de julio a Pardubice desde Alicante.

Más info en www.ryanair.com

• Vueling. Vuelos a Praga desde Barcelona a partir del 14 de julio.

Más info en www.vueling.com