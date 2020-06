Cinquefrondi: El pueblo italiano “sin coronavirus” y en el cual puedes comprar una casa por un euro

Encontrar un lugar en el planeta libre de la mortal plaga del coronavirus es misión imposible. Pero si a ello le añadimos, que una vez allí puedes comprar una casa por eó precio de UN EURO, es parea volverse loco.

Esta singular situación es la que te puedes encontrar en el pueblo italiano de Cinquefrondi, en la región de Calabria, otro de los que se sumó a la iniciativa de vender casas por 1 euro para combatir la despoblación y apostar a la reconstrucción de su casco histórico.

Al igual que lo hicieron el año pasado varios municipios de Sicilia, Piamonte, Toscano, Abruzzo y Cerdeña -que también se resisten a convertirse en “poblados fantasmas” de la zona sur del país- Cinquefrondi lanzó una novedosa iniciativa para diferenciarse de su competidores en medio de la pandemia. Se promociona como un lugar “libre de coronavirus”, ya que ninguno de sus 6 mil habitantes resultó infectado, e invita a ciudadanos de todo el mundo a conocer sus principales atractivos naturales.

Rodeado por la belleza del parque nacional de Aspromonte y a unos 15 minutos en auto de las bellas playas del mar Mediterráneo, Cinquefrondi es conocida como la “Ciudad Cremallera” debido se extiende entre la costa jónica y la tirrena de Calabria en la punta de la bota de Italia.

El pueblo tiene impresionantes vistas de las islas Eolias, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, a las que se puede acceder fácilmente desde un puerto cercano. La actividad recreativa de su pueblo se nutre de festivales culturales, eventos musicales, ferias de artesanos (que exhiben sillas y ollas hechas a mano), de agricultores (que ofrecen platos típicos locales) y de cazadores (que sirven suculentos almuerzos de jabalí a los invitados), entre otras atracciones.

Viviendas con filtraciones en sus tejados, paredes agrietadas y con musgo en sus frentes, revoques desprendidos y veredas levantadas por la humedad. Este tipo de propiedades en estado de abandono están distribuidas por distintos puntos de Cinquefrondi, y la mayoría están deshabitadas porque sus dueños decidieron emigrar en busca de mejores oportunidades laborales a zonas de mayor progreso.

Con el objetivo de frenar ese éxodo e impulsar la economía a través del turismo, el alcalde Michel Conia puso en marcha la llamada “Operación Belleza” para reurbanizar la zona flexibilizando los requisitos y condiciones para adquirir esas propiedades al valor simbólico de un euro.

Según publicaron los medios italianos, habría una docena de viviendas disponibles y el alcalde planearía ir aumentando la oferta si la iniciativa tiene éxito. Pero de acuerdo a la información suministrada por el municipio a Infobae, actualmente hay solo cuatro propiedades listas para ser adjudicadas.

“No importa que no seas italiano ni europeo, puedes comprar igual la propiedad. El único requisitos es que no hayas cometido crímenes mafiosos”, precisaron a este medio. Pero nada informaron sobre la posibilidad de que esta compra agilice la tramitación de la ciudadanía o un permiso de residencia en el país ya que son cuestiones que exceden a las comunas y son de competencia del gobierno italiano.

Las casas disponibles tienen entre 40 y 50 metros cuadrados, algunas de las cuales poseen amplios ventanales y pequeño balcón. Cada una de ellas fue denominada por el nombre de la calle donde se encuentran ubicadas e identificadas por un código catastral.

Al edificio Via Chiesa, situado en el centro histórico, se accede a través de un callejón estrecho que queda cerca del Largo Santa María y a poca distancia del Torrente Sciarapotamo. Tiene tres pisos y su fachada está prácticamente destruida, con su mampostería desprendida, al igual que su estructura interior. Requiere de una remodelación bien completa y está registrada en el Folio Nº 24 parte 828.

La particularidad del edificio Via Carmine, en tanto, es que está ubicado sobre una especie de loma a la que se ingresa únicamente a pie por una imponente escalera bien colorida. Las calles Via Carmine y Chiesa del Carmine son las únicas que posibilitan llegar a este punto de la ciudad, donde las casas están pegadas una a la otra y las puertas dan directamente a esa escalera que hace a su vez de vereda. Debido a que esta propiedad estuvo muchos años sin mantenimiento, sus paredes exteriores fueron invadidas por plantas trepadoras y su frente se fue descascarando con el tiempo. Se encuentra sobre una esquina y cuenta con tres pisos para restaurar. Forma parte del Folio Nº 24 parte 747.

Por su parte, el edificio Via Delle Rose se encuentra dentro de un complejo de casas pequeñas distribuidas en un callejón angosto y empedrado cerca del Largo del Tocco. También está situado sobre un esquina, tiene dos pisos y cuenta con un pintoresco balcón de estilo colonial. Esta propiedad quedó asentada en el Folio Nº 24 parte 698.

Los interesados en adquirir estos inmuebles deben descargar un formulario que está disponible en la web oficial del municipio. Hay que completarlo con los datos personales (nombre y apellido, lugar de residencia, fecha de nacimiento) y mostrarse de acuerdo en firmar una especie de declaración jurada para después enviarla por mail a case1eurocinquefrondi@gmail.com especificando en su sujeto del correo “ACQUISTO CASE A 1 EURO”

“El municipio se reserva el derecho de seleccionar las propuestas recibidas, las cuales serán analizadas en orden cronológico de llegada siempre y el interesado cumpla con las regulaciones anti-mafia de acuerdo con las leyes vigentes” , precisaron sus autoridades.

La condición general para los nuevos propietarios es comprometerse en comenzar con los trabajos de remodelación tres meses después de su compra y finalizarlos en el plazo de tres años, invirtiendo al menos 20 mil euros. Para tener una noción de los gastos, se estima que el valor del metro cuadrado edificado cotiza en 1.500 euros.

Los gastos notariales, el pago de sellos e impuestos locales también están a cargo del comprador; que parten de los 4 mil euros aproximadamente. Y en caso de incumplimiento de los términos estipulados, el municipio tendrá derecho a quedarse con la propiedad sin devolver el dinero gastado de antemano.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas de Italia (ISTAT), unos 6.000 pueblos sufren la despoblación. Y en el listado de nuevos dueños figura, al menos, una argentina que adquirió una propiedad de 250 metros en el pueblo de Mussomeli, que pertenece a la comuna siciliana de Sambuca. Se trata de Cecilia Solari, una artesana de 46 años que tras la muerte de su esposo -en 2016- se dedicó a recorrer el mundo y seducida por estilo de vida pausado de esa ciudad decidió hacerla “su lugar en el mundo”.

Fuente: Cinthia Ruth – INFOBAE