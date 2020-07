Díaz Ayuso: «Madrid ayudó a despertar a España y ahora la ayudará a reactivarse económicamente»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha destacado hoy que medidas como el cierre de los colegios para evitar un mayor contagio de COVID-19 ayudaron a “despertar al resto del país, y ahora Madrid, lo que tiene que hacer es ayudar a reactivar España desde el punto de vista económico”. Así lo ha trasladado durante su intervención en un encuentro organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD).

Para Díaz Ayuso, “las convicciones mueven la política” y para el Gobierno de la Comunidad de Madrid, la reactivación tanto de la región como de España, pasa por la colaboración público-privada, la desregularización “allá donde sea necesaria, la seguridad jurídica, la libertad a empresas y autónomos, vincular las ayudas a la creación de empleo y no a su desactivación; y que no entorpezca la administración, acercarla al ciudadano y suprimir burocracia”.

“Creo que sin la colaboración público-privada y sin la unión de la sociedad civil, sobre todo de empresarios y emprendedores, esto es complicado, casi imposible”, ha indicado la presidenta madrileña, para remarcar que la Comunidad de Madrid, como Administración, tiene “que ser garante para permitir que el sector privado siga creciendo en libertad”.

En el mismo sentido, la presidenta de la Comunidad de Madrid también ha destacado el momento para aprovechar el gran paso que ha dado la digitalización y la necesidad de profundizar en la conciliación familiar. “Madrid no se puede olvidar de su lado humanista y pensar en la necesidad de que la persona tenga tiempo para sí misma”, ha dicho Díaz Ayuso, que también ha añadido la importancia de bajar impuestos y reducir el gasto en la Administración. “Madrid siempre es libertad, y si no, no será Madrid”, ha apostillado.

Tras señalar que España se enfrenta a una tasa de paro similar a la de 2013, cuando se alcanzaba un máximo histórico en democracia, Díaz Ayuso ha subrayado que “hay que recuperar el dinamismo económico y las condiciones sanitarias que garanticen una convivencia saludable”. “Por eso, además de las convicciones hace falta un punto de encuentro, un lugar común entre todos, en un momento en el que la política está fragmentada, en todos los parlamentos”, ha señalado.

«No hay recuperación económica si no la hay empresarial»

Pero, precisamente, “esto no es excusa para seguir haciendo reformas y han de ser los ciudadanos los que tiren adelante sus proyectos vitales” y la Administración, facilitarles el camino. Hay que basarse, ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid, “en la confianza en las personas que tienen que salir adelante con sus proyectos y siendo conscientes de que no va a haber una recuperación económica si no la hay empresarial”.

“Sin dogmatismos, sin estereotipos y sin complejos, desde la Administración va a haber un apoyo incondicional a lo privado porque si no, salir de esto será imposible”, ha remarcado Díaz Ayuso, que ha insistido en que el Gobierno de la Comunidad de Madrid se siente “muy comprometido con la recuperación de España”, y que, al igual que los aplausos fueron primero para los sanitarios, ahora son los empresarios y los autónomos los que se los merecen.

Así, ha destacado los grandes proyectos que tiene Madrid para los próximos años como el de Madrid Nuevo Norte, “el mayor proyecto urbanístico de Europa que será capaz de atraer 20.000 millones de inversión y generar 250.000 puestos de trabajo” o los 258 proyectos que saldrán a la luz para abordar el mayor programa de rehabilitación de Canal de Isabel II, con una inversión de 1.700 millones de euros.