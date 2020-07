«Amor en polvo», participará en el festival LO QUE VIENE de Tudela

La película Amor en polvo, dirigida por Juanjo Moscardó y Suso Imbernón, y protagonizada por Macarena Gómez, Enrique Arce, Luis Miguel Seguí y Lorena López será una de las películas que participará en el festival Lo que viene 2020.

El certamen de cine y series LO QUE VIENE está organizado por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, reunirá en la Ribera de Navarra a representantes de todos los sectores del audiovisual español y celebrará el preestreno de Amor en polvo.

El festival tiene lugar entre el 15 y el 17 de julio en la Ribera de Navarra.

Por parte del equipo de la película, asistirán al festival las actrices Macarena Gómez y Lorena López, el codirector Juanjo Moscardó y la guionista María Mínguez, que presentarán su película AMOR EN POLVO a espectadores y prensa.

La película llega a los cines el próximo 24 de julio.

AMOR EN POLVO

Pablo y Blanca han decidido hacer un intercambio de parejas, desobedeciendo la primera norma fundamental: no hacerlo si estás en crisis. Para ello, llaman a dos de sus amigos solteros, Mia y Lucas, desobedeciendo también la segunda norma: hacerlo siempre con otra pareja.

Los cuatro han quedado para encontrarse en un bar pero justo antes de salir, Blanca y Pablo tienen una fuerte discusión que les hará replantearse todo en lo que siempre han creído: desde si se quieren, hasta por qué tienen una Thermomix.

Mientras tanto, en el bar, Mia y Lucas se acaban de conocer y han empezado a gustarse. Pero la cosa no tiene futuro porque Lucas está enamorado de otra persona (o no), y Mia no cree en el amor (o sí).