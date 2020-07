Francia: Disneyland Paris reabre sus puertas

Disneyland® Paris volverá a abrir sus puertas el próximo 15 de julio, para que sus visitantes puedan volver a disfrutar de momentos mágicos e inolvidables. Siguiendo las recomendaciones del Gobierno francés y las autoridades sanitarias, la reapertura se realizará de manera escalonada, empezando por el Parque Disneyland, los Walt Disney Studios, el Hotel Disney’s Newport Bay Club y Disney Village. Por su parte, Disney’s Hotel Cheyenne, Disney’s Hotel Santa Fe y el Hotel Disneyland reabrirán a lo largo del verano…

Como siempre, la máxima prioridad del Parque es proteger la salud y la seguridad de los visitantes y empleados. Durante la reapertura se reforzarán las medidas sanitarias y de seguridad como el aforo limitado, los protocolos para mantener la distancia de seguridad y el refuerzo de las medidas de limpieza. Además, el uso de mascarillas será obligatorio para todos los mayores de once años y habrá más de 2.000 estaciones de gel hidroalcohólico a lo largo del Resort. Estas medidas evolucionarán constantemente a medida que vaya cambiando la situación global y en línea con las recomendaciones de las autoridades francesas.

Desde el 15 de julio, la mayoría de las atracciones de Disneyland Paris, las tiendas y los restaurantes reanudarán su actividad, mientras que otros espectáculos como el aclamado The Lion King: Rhythms of the Pride Lands, o The Jungle Book Jive reabrirán durante el verano.

Para poder asegurar la distancia de seguridad, los encuentros con Personajes Disney se suspenderán temporalmente, pero los Personajes Disney continuarán estando muy presentes en el Parque, de manera diferente, para seguir sorprendiendo, entreteniendo y divirtiendo a los visitantes.