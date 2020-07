España abrirá sus fronteras con Marruecos sólo si hay reciprocidad

A pesar que España abrió este viernes sus fronteras con doce países fuera de la Unión Europea, con su principal vecino Marruecos, aún la mantiene cerrada a cal y canto.

El país magrebí ha quedado sujeto al principio de reciprocidad, condición sine qua non no habrá apertura de fronteras por parte española según avanzó el gobierno de Pedro Sánchez.

China y Argelia son naciones que también se encuentran ene esta situación, sujetas al principio de reciprocidad. Pero todo dependerá que la situación epidemiológica del estado de referencia fuera al menos similar a la de los países europeos. Nunca peor.

El Boletín Oficial del Estado -publicado este viernes- ampliaba con matices el cierre temporal de los puestos terrestres habilitados para la entrada y salida de España en Ceuta y Melilla. Era de suponer.

No sentó nada bien que Marruecos cerrara totalmente su frontera a las 6 de la mañana del pasado 13 de marzo, y lo avisara con muy pocas horas de margen. Diez días después España hizo lo mismo. Desde entonces, el paso fronterizo entre Ceuta y Marruecos está cerrado a cal y canto. Se especula que se mantendrá así hasta el 31 de julio, inclusive.

Nadie sabe a ciencia cierta cuándo se abrirá la frontera, si siquiera el mismísimo ministro Grande-Marlaska no ha podido revelar cuándo abrirá Marruecos sus fronteras. Pero eso sí: España no la abrirá si no hay reciprocidad por parte del estado alauita.