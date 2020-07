Altea: El secreto mejor guardado del Mediterráneo

La bandera Qualitur ondea en sus ocho playas, su Club Náutico ostenta el sello «Safe Tourism Certified» que certifica medidas de prevención contra el COVID-19, hablamos de Altea, un bello municipio costero de la provincia de Alicante, que este año más que nunca te invita a que lo visites.

No por nada, para Travellers, es uno de los «secretos mejor guardados del Mediterráneo».

Playas de Altea

Ubicada en la Costa Blanca, este pueblo con encanto, cuenta con seis kilómetros de costa, en la que se alternan zonas de acantilados y pequeñas calas con tramos de playa en terreno llano. Desde la punta del Mascarat, o Morro de Toix, hasta el espigón del puerto, Altea posee una amplia variedad de playas donde poder realizar todo tipo de actividades: nadar, bucear, pescar, navegar…

Sus maravillosas playas L’Olla, Solsida, Cap Negret, Albir, Cala del Mascarat o La Roda, son de canto rodado, no de arena y son uno de sus atractivos pues no suelen estar masificadas.

Dog Friendly

En el año 2016, el Ayuntamiento de Altea dio luz verde al baño con perros en la playa de la Olla, junto a Porto Senso. Pero -ojo- esta playa no es exclusiva para mascotas y dueños, sino para todo el mundo. El único requisito es cumplir la siguiente normativa:

Mantener controlada a tu mascota.

Procurar no molestar a los demás usuarios.

Recoger las deposiciones.

Uno de los atractivos de Altea es que el visitante no encuentra un turismo masificado, si no un turismo de calidad y comprometido con el medio ambiente. Esta percepción no sólo la tendrás en sus playas y paseo marítimo, también en sus calles, hoteles y restaurantes.

El encanto de Altea y sus playas es tan elevado, que muchas parejas deciden casarse cada vez más frente a las aguas mediterráneas que bañan el municipio y celebrar sus bodas con el mar como testigo.

Deportes Náuticos

Altea cuenta con tres puertos deportivos: El Club Náutico Campomanes, El Club Náutico de Altea y Porto Senso. Y también un puerto pesquero.

En la localidad el visitante puede practicar todo tipo de deportes náuticos como Snorkel, submarinismo, vela y kayac.

También realizan una prueba de vela muy importantes en todo el Mediterráneo, las “200 millas a 2”, que hace el trayecto Altea-Ibiza- Altea, organizado por el Club Náutico de Altea. En Mayo la prueba de natación Mediterranean Coast Altea que no se celebró por la pandemia.

Altea tiene tres partes diferenciadas: la zona costera, con su largo paseo donde se puede disfrutar de sus agradables terrazas, la zona comercial, alrededor del Ayuntamiento de Altea y por último, la zona del Casco Antiguo, donde lo ideal es perderse por su calles y disfrutar de sus miradores e impregnarse del ambiente del lugar.