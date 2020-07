Tuenti se cae a mediodía y deja a cientos de miles de clientes incomunicados en España

A mediodía la red de telefonía Tuenti se cayó dejando sin cobertura a cientos de miles de clientes en toda España.

Sin datos, ni llamadas

La respuesta de la operadora, propiedad de Movistar, es nimia. Sólo un breve comunicado en twitter:

«Tenemos una incidencia técnica en la red que afecta a la cobertura total o a la navegación por datos móviles. Nuestro equipo técnico está trabajando en ello y esperamos resolverlo a la mayor brevedad. Disculpad las molestias».

Desde entonces ya han pasado unas cuantas horas y el problema subsiste.

La que ha liao el pollito. Menos mal que lo uso poco, pero el que lo use para trabajar se tiene que estar cagando en las muelas de más de uno

7horas sin servicio y ni un comunicado. Estoy esperando una llamada del @HospitalManises para comenzar un tratamiento y si me llegan a llamar da como movil apagado. @TuentiES nos abandonó a miles de clientes. #Tuenti

De vergüenza que llevo desde las 15:00 horas intentando contactar con vosotros, atención al cliente nefasta, pésima y me vengo a enterar a Twitter que hay una avería, he perdido llamadas importantes que ni descontándome la factura del mes me compensa, Tuenti

— ÁNGEL R. ACOSTA (@angel_acosta92) July 9, 2020