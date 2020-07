Cathay Pacific sitúa la reducción de plásticos de un solo uso entre sus metas de sostenibilidad

El Grupo Cathay Pacific ha publicado su Informe de Desarrollo Sostenible 2019, que recoge una descripción detallada sobre el enfoque y el desempeño de Cathay Pacific y sus empresas subsidiarias en las áreas de medio ambiente, social y de gobernanza.

El director ejecutivo de Cathay Pacific, Augustus Tang, señala que “en el momento en el que estábamos realizando este informe, una emergencia de salud pública sacudió la economía global. Es más necesario que nunca fomentar un espíritu positivo, proteger a nuestra gente, reforzar nuestras comunidades y hacer frente a los grandes desafíos que se nos plantean.

Estamos muy decididos a jugar nuestro papel en esta importante tarea, que requerirá que seamos financieramente fuertes, pero de una manera responsable con la sociedad y con el medio ambiente. No ha disminuido nuestro compromiso con el desarrollo de nuestra sostenibilidad con transparencia y responsabilidad”.

Con la atención centrada en el cambio climático, el uso eficiente de recursos, la gestión de residuos, y el apoyo a las comunidades, el Informe de Desarrollo Sostenible 2019 de Cathay Pacific expone los esfuerzos del Grupo en una transición hacia una aviación “verde”. Algunos aspectos destacables de este informe son los siguientes:

Objetivo de reducir el uso de plásticos de un solo uso: Cathay Pacific ha establecido el objetivo de reducir la huella de los plásticos de un solo uso (SUP, por sus siglas en inglés) en un 50% para finales de 2022, eliminando casi 200 millones de piezas de PSU de sus operaciones anuales. La compañía continúa explorando oportunidades de circuito cerrado y materiales alternativos para reemplazar piezas de plásticos de un solo uso.

Gestión de recursos: Cathay Pacific tiene como visión reducir, en la medida de lo posible, su dependencia de recursos y lograr recuperar el valor de materiales que ya han cumplido su propósito inicial. La aerolínea premium recicla casi 2.500 toneladas de residuos de sus vuelos y dona 563 toneladas de excedente de comida a la caridad. Las alfombras de sus cabinas de vuelo son producidas a base de materiales residuales de nylon regenerados. Asimismo, Cathay Pacific también recicla o le da un nuevo uso a alrededor del 90% de todos los aviones que retira de la circulación.

Aviación sostenible: El Grupo ha introducido nuevas iniciativas encaminadas a mejorar su eficiencia, y ha añadido a su flota 6 nuevos Airbus A350 de bajo consumo de combustible. Cathay Pacific tiene el compromiso de adquirir 1.1 millones de toneladas de combustible sostenible de aviación en los próximos 10 años. Desde 2016, 34 nuevos aviones Airbus A350 han sido entregados desde Toulouse a Hong Kong usando una mezcla de biocombustible compuesto por materia prima de azúcar sostenible. Estos esfuerzos han logrado una mejora acumulativa del 27% en eficiencia de combustible desde 1998.

Compensación de carbono: En 2019, un total de 33.922 toneladas de emisiones de carbono producidas por las operaciones del Grupo Cathay Pacific fueron compensadas gracias a su programa voluntario de compensación de carbono, Fly Greener. Para aumentar el alcance de Fly Greener, la compañía triplicó durante dos meses en 2019 todas las compensaciones de las huellas de carbono creadas por sus clientes a nivel global. Además, Cathay Pacific colabora en los Países Bajos con la agencia de viajes Travel Essence, que está comprometida con la compensación de los viajes de sus clientes. Desde el comienzo de la alianza, 55.000 toneladas de carbono han sido compensadas a través de Fly Greener.

Diversidad e inclusión: Cathay Pacific tiene como visión ser uno de los grupos de aerolíneas más progresistas del mundo. Iniciativas como el Grupo Asesor de Pilotos Femeninas de Cathay, la Red de Mujeres de Cathay, y Vuela con Orgullo son algunas de las actividades que desarrollan sus áreas de enfoque clave, y que incluyen género, LGBT+ y diferencias intergeneracionales.

Zoe, Capitana de Cathay Dragon (izquierda) y Ashleigh, Primera Oficial, en un viaje pilotado por mujeres en el Día Internacional de la Mujer de 2019.

Casi el 90% de los aviones retirados por Cathay Pacific son reciclados. En la foto, se muestran los datos de fuselaje del último Boeing 747.

Ingredientes a base de plantas: Cathay Pacific se ha convertido en la primera aerolínea en el mundo en incorporar OmniPork (una proteína a base de plantas) en su menú de vuelo. Desde 2018, su galardonado The Pier First Class Lounge en el Aeropuerto de Hong Kong viene ofreciendo Beyond Meat como alternativa dentro de su menú.