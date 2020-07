Agrupación Sanitaria demandará a las Consejerías de Sanidad de todas las CCAA

ASAES Agrupación Sanitaria española, es un grupo de profesionales del sector sanitario, convencidos de que la reclamación judicial es la forma más rápida y eficaz de que se reconozcan sus derechos laborales. Al respecto conversamos con Carlos Cervera, coordinador jurídico de esta plataforma.

«El 80% de los sanitarios en España no tiene un contrato fijo -denuncia Cervera, quien es abogado de profesión- tienen un contrato por meses, incluso por días. Es una locura. Eso quiere decir que, y mucha gente no lo sabe, que un cirujano que está operando o el enfermero que está en esa operación, pueden tener contrato durante la operación y al salir de la operación no tener trabajo…» Ver vídeo.