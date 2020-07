Aventuras y desventuras de 19 internautas durante un viaje en avión

Hay gente a la que le aterra viajar en avión, a pesar de que se trata de un medio de transporte muy seguro. Pero hay gente a la que lo que le preocupa es encontrarse con situaciones extrañas, incómodas y “diferentes” dentro de una aeronave.

Sobre todo después de leer historias como las de estos internautas, que respondieron en Reddit y en Facebook a la pregunta: “¿cuál fue la situación más extraña e inolvidable que han vivido en un viaje en avión?”

1. Estaba en un vuelo que finalmente no despegó debido a problemas mecánicos. Tuvimos que dormir en el piso de un pasillo de hotel mientras la compañía buscaba un nuevo avión. Al día siguiente nos dijeron que ya había otro disponible para continuar nuestro viaje. Sin embargo, toda la basura que habíamos dejado en el avión defectuoso estaba en el “nuevo”.

2.-Mi padre es piloto y dueño de un pequeño avión. Una vez estaba sentado en el asiento trasero y terminé durmiéndome. Pasamos por una turbulencia y me desperté asustado, por lo que me aferré a lo primero que encontré. ¡Terminé accidentalmente abriendo la puerta en pleno vuelo!

3.-Estaba nublado y lluvioso, así que terminamos teniendo mucha turbulencia. Mientras los pasajeros estábamos aterrorizados, el piloto fuera de servicio sentado a mi lado solo se rio y dijo que no estaríamos tan preocupados si supiéramos lo que realmente estaba sucediendo. Todavía no entiendo lo que quiso decir.

4.-A mi lado, en la ventana, había una anciana que había escondido a su perro en el bolso. La azafata descubrió al cachorro y llamó la atención de la dama por no haberlo notificado y no haberlo puesto en una caja adecuada para transportarlo. El resto del viaje tuve que escuchar a la anciana quejarse de las azafatas, de los niños haciendo ruido, del perrito asustado y de todas las demás cosas y personas que consideraba insignificantes.

5.-Una vez estaba viajando por el puente aéreo Río-São Paulo y en el avión había una muchacha vestida solo con bikini y una túnica de playa.

6.-Problemas de personas altas: la última vez que viajé en avión fue en una aerolínea regional que tenía asientos muy pequeños y estrechos. Además, estaban tan cerca uno del otro que estuve totalmente atrapado durante todo el vuelo. Un viaje incómodo y, por lo tanto, inolvidable.

7.-Tenía que hacer un vuelo de 13 horas, y mi asiento era pequeño y apretado. Una hora después, la chica frente a mí se quejó con la azafata, alegando que no la dejaba reclinar su asiento. La muchacha fue bastante grosera con toda la tripulación e incluso exigió que la trasladaran a una silla más cómoda. Debido a su falta de educación, el transferido de la clase económica a la clase ejecutiva fui yo.

8.-Una persona pateó el respaldo de mi asiento durante todo el vuelo. Aunque le pedí dos veces a la pasajera que se detuviera, ella continuó. Esto me dejó con dolor de espalda durante varios días. Lo peor de todo es que no era una niña, sino una muchacha de unos 15 o 20 años. Hasta ahora no entiendo por qué se comportó de esa manera.

9.-Mi vuelo se retrasó tres horas. Mi asiento estaba entre dos personas que no tenían el menor sentido del respeto por el espacio ajeno. En algún lugar del avión había un niño que gritaba sin cesar. Perdimos nuestro equipaje y la aerolínea solo nos dio una bolsa con artículos de tocador, mientras que la administración del crucero (que era donde pasaríamos nuestras vacaciones) nos dio una camiseta. Usamos la misma ropa durante tres días, hasta que finalmente aparecieron nuestras maletas. Sorprendentemente, así es como comenzamos las mejores vacaciones que hemos tenido.

10.-Mientras el avión despegaba, un hombre tres filas más adelante empezó a caminar hacia la parte trasera. Se acercó a mí y me abofeteó. Cuando me volteé para entender qué había pasado, ese chico estaba en el suelo. De hecho, se había desmayado, y su brazo terminó golpeándome. El hombre se recuperó, solo era hipoglucemia.

11.-En un vuelo tuvimos un poco de turbulencia y todavía faltaban cuatro horas de viaje. Cinco minutos después, el avión se sacudió lo suficiente como para que terminara sosteniendo a un extraño que estaba sentado a mi lado. Todo terminó bien. Pero en nuestro viaje de regreso, mi madre compartió a mis hermanos y reservó dos vuelos separados. El mayor de nosotros fue con mi padre, y los menores con la madre. “Solo por precaución”, dijo.

12.-En el vuelo en que estaba, una mujer fue al corredor repentinamente, se acostó a nuestro lado y comenzó a hacer saltos mortales, posturas de yoga, ese tipo de cosas… Todo bien; llevábamos 9 horas de vuelo, pero cuando comenzó a hacer eso ya estábamos muy cerca del aterrizaje.

13.-Una vez estuve atrapado en un aeropuerto durante unas increíbles ocho horas. La razón: no uno, sino dos aviones habían presentado problemas mecánicos. Finalmente despegamos y, después de un tiempo, nos dijeron que la aeronave se desviaría a otro aeropuerto para aterrizar debido a problemas causados por el mal tiempo. Fuimos hasta nuestro destino haciendo autostop en un autobús escolar sin baño.

14.-Algo divertido sucedió en uno de mis viajes en avión con mi hija pequeña. Como muchos padres, quienes suelen comprar dulces para entretener a los pequeños, yo compré algunos para la mía. Cuando el avión despegó, un niño comenzó a llorar, y el viaje duraría aproximadamente dos horas y media. Por lo tanto, todos los pasajeros le dieron dulces al niño para que se calmara. Conclusión: fue el único pasajero que no tenía bombones cuando entró, pero terminó el viaje con una bolsa de cinco kilogramos de dulces.

15.-El actor Chuck Norris estaba en mi vuelo, que terminó retrasado porque él quería a toda la familia en primera clase y el personal empezó a negociar con los pasajeros ya sentados para que cambiaran sus asientos. Ocurrió que terminé perdiendo mi conexión, pero los empleados de la aerolínea resolvieron mi problema. Se las arreglaron para tomar una ruta diferente y me pusieron en otro avión. Además, gané una habitación de clase ejecutiva y comida gratis.

16.-Volando a Hawái, tuvimos tres horas de turbulencia severa que parecía un terremoto. El piloto pasó el viaje disculpándose y tratando de cambiar la altitud para evitar el problema, aunque sin éxito. La única persona que estaba disfrutando era mi hijo de un año, que aprovechó todo ese movimiento para dormir.

17.-Cuando tenía unos 12 años, viajé a Hawái con mi familia. Detrás de nosotros había una pasajera que simplemente desactivó los detectores de humo y comenzó a fumar dentro del avión. Cuando aterrizamos, el FBI entró y la sacó, porque deshabilitar los detectores de humo es un delito federal aquí. En el aeropuerto había muchos reporteros de televisión. Quería dar una entrevista, pero yo era solo un niño, y mi patrocinador no me lo permitió. Al final, el vuelo de seis horas terminó durando nueve.

18.-En un viaje me quedé en un asiento apretado durante seis interminables horas. Además, el avión no tenía televisión y ni siquiera un cargador de teléfono celular. La persona sentada a mi lado ordenó una comida que olía mal y parecía rancia. Después de comer todo eso, simplemente se quedó dormida por el resto del viaje. Detalle: roncando y cayendo sobre mi hombro.

19.-Un amigo hizo un viaje a Italia para encontrarse con algunos familiares. Fue al baño, pero tan pronto como entró, el avión entró en crisis y él fue literalmente arrojado del inodoro, cayendo al piso. Pero pensó: está bien, puede suceder. Como el viaje era largo, tuvo que ir al baño nuevamente, y cuando estaba sentado, hubo otra agitación. Y fue arrojado al piso por segunda vez en el mismo vuelo.