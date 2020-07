Lorca une a Jesús Carmona y Miguel Poveda en el Festival Internacional de Música y Danza de Granada

Lorca une a Jesús Carmona y Miguel Poveda en Granada. El bailaor actúa como único artista invitado en el recital ‘Flamenco Enlorquecido’ del cantaor, este viernes 24 de julio (23:00) en el Teatro del Generalife. La cita más esperada del 69 Festival Internacional de Música y Danza de la tierra que vio nacer y morir al poeta y dramaturgo de la Generación del 27. Dos de los artistas más reconocidos del flamenco actual rinden juntos homenaje al poeta español que marcó el siglo XX, por el que ambos sienten “auténtica pasión”.

Jesús Carmona baila tres canciones populares con versos de Lorca interpretadas por Miguel Poveda. ‘Federico y las delicadas criaturas’ combina tres poemas del granadino: ‘Los cuatro muleros’, ‘Los pelegrinitos’ y ‘Anda jaleo’. Le sigue la versión de ‘La oda a Walt Whitman’. Como fin de fiesta, unas ‘Alegrías’. El bailaor rubrica un cuadro excepcional liderado por Miguel Poveda, que eleva el flamenco a lo sagrado a lomos de los alazanes blancos de la poesía lorquiana.

“Bailar con Miguel las poesías de Federico en la función de su disco ‘Enlorquecido’ es un regalo post-Covid”, apunta Jesús Carmona. “Un precioso pistoletazo de salida para mi gira y próximas actuaciones”, añade emocionado. El bailaor estrena su séptimo montaje ‘El Salto’, el 11 de septiembre en el Lope de Vega, como cabeza de cartel de la XXI Bienal de Flamenco de Sevilla.

Nacidos en Badalona, Jesús y Miguel son amigos de juventud. Ambos se profesan una sincera devoción artística y profesional que les ha llevado a compartir escenario en varias ocasiones. Carmona fue el bailaor invitado durante el gran concierto de celebración de los 30 años de carrera de Poveda, que abarrotó el Wizink Center de Madrid en diciembre de 2019. Raphael, Miguel Ríos, Sara Baras, Antonio Carmona y Rosario fueron otros de los artistas que le homenajearon en su noche más especial.

Previamente, en julio del mismo año, Miguel Poveda había cantado a Jesús Carmona durante su actuación en el Sadler’s Wells Theater de Londres, con motivo del Flamenco Festival. “Miguel es flamenco y contemporáneo, es cultura y tradición”, subraya Jesús Carmona. Ambos vuelven a compartir su arte en una velada para la que, como era de esperar, las entradas están agotadas.

Poveda

Enlorquecido recorre la obra del poeta de Fuente Vaqueros, desde un prisma musical abierto que combina flamenco con una cuidada instrumentación. Su elenco cuenta con artistas de la talla de Joan Albert Amargós al piano, Jesús Guerrero a la guitarra y Manuel Reina a la batería. Antes de llegar a Federico García Lorca, Miguel Poveda también ha puesto voz a otros poetas. El cantaor obtuvo la Lámpara Minera de la Unión en 1993, siendo apenas un adolescente. Paso a paso, ha construido una carrera reconocida e imprescindible en el flamenco y la música del siglo XXI.

Carmona

Impulsor y referente internacional del flamenco moderno, Jesús Carmona sigue acumulando galardones. Tras ganar el Premio Ojo Crítico de Danza 2019, ha sido nominado a los Benois de la Danse 2020, conocidos como los ‘Óscar de la Danza’ en el mundo. Sólo dos españoles han logrado tal reconocimiento, el coreógrafo Nacho Duato y el bailaor Fernando Romero. La gala tendrá lugar en junio de 2021 en el Teatro Bolshoi de Moscú.

La XXI Bienal de Flamenco de Sevilla acoge el esperado estreno de su última propuesta, ‘El Salto’, coproducida entre el Sadler’s Wells de Londres, la propia Bienal y el Flamenco Festival. Recoge el fruto de tres residencias artísticas sobre el ‘género en movimiento’, realizadas entre marzo y julio del año pasado en Nueva York, Miami, Londres y Madrid.

Coreógrafo y bailarín del nuevo musical ‘Malinche’ de Nacho Cano, sólo Jesús Carmona ha ganado dos LUKAS (Latin UK Awards) en un mismo año (2018), como Mejor Artista Internacional y Producción Internacional de Danza (‘Ímpetu’s). Cabeza habitual del Flamenco Festival por todo el mundo, así como del SUMA Flamenca y otros grandes eventos internacionales.

‘El Salto’ es su apuesta más arriesgada, tanto técnica como conceptualmente. Por primera vez, un bailaor se cuestiona las diferencias de género en la danza y sacrifica su arte por una comprensión más profunda de nosotros mismos. Jesús Carmona se pregunta por el sentido de la masculinidad en el Siglo XXI, para dar un paso adelante, ir más allá en la evolución de nuestra sociedad.

Embajador mundial

Embajador mundial de un Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, sus espectáculos ‘Amatør’ e ‘Ímpetu’s’ han llenado los principales escenarios del mundo: la Ópera de Dubai y el Suzhou Arts Center de China, los Sadler’s Wells y The Lowry (Manchester), New York City Center y Lincoln Center de Nueva York, el Irvine Barclay Theater de Los Ángeles y el Berklee Performance Center de Boston. Incluso la Galería Pharos de Tasmania y el Radu Theater de Transilvania.

“El nuevo fenómeno del flamenco”, titulaba en portada The New York Times. “Bandera no sólo del nuevo flamenco, sino de la danza española”, así le define la periodista estadounidense Marina Harsh.