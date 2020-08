Perú: Vuelos internacionales, ¿sin novedad en el frente?

De acuerdo con las fases previstas por el Gobierno, en agosto reiniciaban gradualmente los vuelos al extranjero. Una excelente noticia, no tanto para el turismo, pues no habrá muchos viajes de placer en el futuro cercano, sino para los miles de personas que requieren viajar por estudios, negocios, razones médicas o para reencontrarse con sus familias. Sin embargo, según recientes declaraciones oficiales, no se ha definido ni día –ni mes– para retomar esta importante actividad.

Esto significa que los únicos vuelos al exterior seguirán siendo los “vuelos humanitarios”. Las comillas son porque con el tiempo se han convertido en una suerte de aviación comercial informal, donde vuela el que puede y los viajeros enfrentan no solo sobrecostos, sino también la falta de idoneidad del Grupo 8, que, siendo de uso militar, carece de infraestructura básica para la aviación civil, como sala de espera, rayos X, rampas o mangas para abordar. Somos el único país del mundo donde sucede esto. Quizás al inicio fue necesario, pero ya es tiempo de que este manejo retorne al Jorge Chávez, que ya opera vuelos domésticos a diario, sin contratiempos. ¿Por qué no hacerlo con los internacionales?

Comprendemos la preocupación del Gobierno ante posibles rebrotes, pero seamos objetivos. Los focos de transmisión son lugares donde la gente se aglomera sin respetar medidas de distanciamiento e higiene: mercados, transporte informal, etc. No es el caso de aeropuertos y aerolíneas, donde sí hay control y se cumplen protocolos.

Resulta imposible planificar, sean actividades personales o productivas, sin un horizonte de fechas del cual guiarse. Es imperativo reforzar lo avanzado en vuelos domésticos, elaborando el plan para reanudar vuelos internacionales desde el Jorge Chávez, fijando plazos y comunicándolos a la ciudadanía. El país necesita claridad.