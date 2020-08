Una colombiana, Diana Trujillo, lidera la misión de la NASA a Marte

Diana Trujillo, oriunda de Cali, llegó a Estados Unidos en el año 2000 y allí comenzó su misión personal para poder llegar a La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, conocida a nivel mundial como NASA.

La Caleña decidió salir de Colombia porque su papá dejó sin nada a su mamá, situación que provocó su decisión de viajar, según ella para ir a conseguir dinero, ayudar a su mamá y en futuro regresar por ella y sus hermanos para también sacarlos del país.

Fue así como llegó a suelo americano con tan solo 300 dolares en el bolsillo pero con la convicción de poder estar mas cerca de las estrellas, pues desde muy pequeña le gustaba verlas porque le daban paz y sentirse en calma debido a que el país atravesaba por una gran ola de violencia.

Diana, consiguió tres trabajos, entre ellos limpiando casas, oficio que le daría para aprender ingles y pagar sus estudios en ciencias espaciales. Así logró ingresar a la Universidad de la Florida, donde recibió su titulo como Ingeniera Aeroespacial, gracias a sus buenas calificaciones y responsabilidad.

Estando en la Universidad vio que su sueño de ser astronauta se podía realizar y le pidió ayuda a uno de sus profesores que no dudo en apoyarla y le indicó que había una pasantía en La Academia de la Nasa, pero debía aprobar una aplicación muy larga, que debía contar con 300 palabras en ingles como mínimo, situación que la desanimo un poco porque no sabía mucho ingles pero a pesar de eso la hizo pero por su desconfianza en ella no la envío, situación de la que se percató un amigo que decidió ingresar a la computadora de Diana, desde donde envió la solicitud y para sorpresa de ambos quedó seleccionada para la pasantía en el año 2006.

Finalmente y después de tantas luchas, Diana logró cumplir los sueños con los que llegó a Estados Unidos, en el 2010 logró llevar a su mamá con ella y además pertenecer a la NASA, lugar donde hoy en día es la líder de la Misión Curiosity, que diseñó el brazo robótico que traerá materiales del planeta rojo. Según sus recientes declaraciones en un vídeo publicado en la cuenta oficial de la NASA en twitter, esta misión le permitirá a la humanidad entender preguntas fundamentales y saber si alguna vez hubo vida en Marte.

Fuente: Alerta Tolima