Estados Unidos: Disfruta de un verano musical a través de los sonidos más auténticos del país

El verano es la época de los festivales al aire libre, y agosto está salpicado de ellos año tras año alrededor de toda la península. Algunos con más de 30 años de historia, llevan marcando la agenda estival durante generaciones. Este año, sin embargo, muchos de ellos han sido aplazados o cancelados, lo que deja a los más melómanos y festivaleros con ganas y necesidad de alternativas musicales.

En ese sentido, Estados Unidos siempre es una inagotable fuente de inspiración. Es uno de los países que más ha contribuido a la historia de la música en múltiples géneros. Desde el característico rasgueo de guitarra del blues en Chicago, hasta el sonido soul y rock-n-roll de Beale Street en Memphis. La banda sonora de Estados Unidos es una muestra de su diversidad y del crisol de culturas que la componen, dando lugar a una mezcla de sonidos e innovaciones difíciles de encontrar en otro lugar.

Para celebrar el verano, Visit The USA hace un recorrido por los destinos donde nacieron géneros tan característicos como el jazz, el hip-hop o el Motown, con enlaces a listas de reproducción que pondrán el ritmo mientras haya que esperar para disfrutar en directo.

Detroit, Michigan – Motown

Detroit es conocida como la ciudad del motor (Motor City), ya que es la sede de cuatro de los fabricantes de automóviles más famosos de EE. UU. Por eso que su música se dio a conocer con el nombre de Motown. En la década de los 60, Barry Gordy, Jr. fundó Motown Records, la primera productora de propiedad afroamericana en presentar músicos afroamericanos, como Stevie Wonder, Los Jackson 5, The Temptations y Las Supremes. El sonido Motown acabó produciendo una fusión del soul y el rhytm and blues con la cultura popular. La evolución de este género musical se puede conocer en profundidad en The Motown Museum en Detroit, un antiguo estudio de grabación de Motown, conocido como «Hitsville USA».

Miami, Florida – Pop latino / Salsa

Miami tiene el apodo de «Capital de América Latina» y es el hogar de diversas culturas, cada una con sus propios ritmos y estilos musicales particulares. Desde el merengue dominicano hasta la cumbia colombiana y la samba brasileña, los ritmos latinos tradicionales se mezclan y florecen en la Miami más musical. En las décadas de los 30 y 40, las orquestas estuvieron fuertemente influenciadas por el jazz cubano, pero la música latina realmente se impregnó en la cultura popular en la década de los 80, con la música de Gloria Estefan y la Miami Sound Machine creando dance y baladas tanto en español como en inglés.

Chicago, Illinois – Blues

El Blues se desarrolló a fines del siglo XIX como una expresión afroamericana, con la influencia de las canciones que entonaban los trabajadores, canciones religiosas y baladas. Durante la Primera Guerra Mundial, cuando los afroamericanos del sur rural comenzaron a emigrar hacia el norte en busca de trabajo y mejores oportunidades, trajeron su música con ellos. Esta gran migración trajo a muchos músicos de blues a Chicago, incluido Muddy Waters en 1943, donde encontraron aliento y apoyo para su música. Los ruidosos clubes nocturnos necesitaban un sonido amplificado, por lo que los músicos recurrieron a las guitarras eléctricas para conseguir ser escuchados. En la discoteca Kingston Mines, los visitantes aún pueden vivir la atmósfera original de blues de Chicago.

Nashville, Tennessee – Country

Nashville lleva la música en sus genes, que ha sido el hilo conductor que conecta la vida y alma de la ciudad con su gente desde su fundación. Conocida como la «Ciudad de la Música» de Estados Unidos, Nashville es la capital de la música country y el hogar del Country Music Hall of Fame, las guitarras Gibson, el Grand Ole Opry, el Auditorio Ryman y de múltiples sellos discográficos. Músicos de Bluegrass como Bill Monroe y Lester Flatt & Earl Scruggs se mudaron a Nashville para tocar y grabar en las décadas de los 40 y 50. Las actuaciones en televisión ayudaron a difundir la popularidad del Bluegrass y la música country tal como la conocemos hoy en día. Nombres tan conocidos como Dolly Parton, Tim McCraw, Kenny Rogers o Taylor Swift dieron sus primeros pasos en Ciudad de la Música. La música en vivo es habitual en Nashville, por lo que, incluso aunque no se consiga plaza en el Ryman, hay innumerables bares «Honky Tonk» en Broadway para visitar, donde actúan tanto prometedores cantautores aficionados como artistas consolidados.

Nueva York – Hip Hop

Antes de convertirse en fenómeno mundial, el hip hop tuvo su origen en el sur del Bronx a finales de la década de los 70. Se formaban fiestas en mitad de la calle donde los DJ empezaron a hacer competiciones a base del famoso “scarchting” en discos de soul y funk, mientras hablaban de manera provocativa con rimas y versos. Hoy en día el rap es una de las características distintivas de la mayoría del hip hop. Es creativo, visual, metafórico, y a menudo trata sobre temas de justicia social. Los avances tecnológicos permitieron poco a poco que DJs como Afrika Bambaataa, DJ Kool Herc y Grandmaster Flash crearan sonidos y ritmos complejos con cajas de ritmos y bucles para proporcionar una base a los letristas.

Nueva Orleans, Luisiana – Jazz

Nueva Orleans tiene una rica historia influenciada por las diversas culturas que han pasado por la ciudad durante los últimos 300 años. Los franceses, españoles, irlandeses, estadounidenses, africanos y caribeños han dejado su huella en la comida, la arquitectura, las tradiciones y, por supuesto, la música de la ciudad. Considerada la cuna del jazz, Nueva Orleans fue la única ciudad de América del Norte que permitió que los negros esclavizados se reunieran públicamente y tocaran su propia música. Así surgió una nueva música nativa, una combinación de ritmos africanos, canciones folclóricas de los esclavos negros y música de las orquestas europeas. La idea común presente en todas las ramas del jazz es la libertad. Louis Armstrong creció en este entorno, y luego llevó su talento único a muchas ciudades del norte de Estados Unidos, donde influyó en innumerables músicos del jazz y otros géneros.

Los Ángeles, California – Pop, Rap y Rock

Los Ángeles es el hogar de numerosas estrellas. Cantantes, compositores y discográficas, incluido el famoso edificio Capitol Records que se encuentra a las afueras de Los Ángeles. La ciudad californiana es el centro indiscutible de la industria mundial del entretenimiento, y todos los estilos de música han arraigado aquí. Desde el jazz de Charles Mingus, hasta el surf rock de The Beach Boys, hasta el rock psicodélico de Jim Morrison y The Doors. Sin mencionar el hard rock de bandas como Van Halen y Guns N ’Roses, y el enormemente influyente rap gangster de N.W.A, Snoop Dogg, Tupac y Cypress Hill. La música clásica también se puede escuchar en el emblemático Walt Disney Concert Hall y en numerosos lugares al aire libre como el Hollywood Bowl.

Memphis, Tennessee – Rock and Roll

La escena musical de Memphis comenzó a mediados del siglo XIX, cuando los músicos afroamericanos que viajaban por el río Mississippi se detenían para hacer actuaciones. Hoy, su famosísima calle Beale, hogar de muchos clubes de música, es un lugar reconocido a nivel nacional. Muchos músicos destacados comenzaron aquí su carrera, como Aretha Franklin, B.B. King y Roy Orbison. Sun Studio, donde muchos artistas, incluido Elvis Presley, grabaron por primera vez, todavía está abierto para giras.