Groove Armada revelan detalles de su primer álbum en diez años

Diez años después de nuevo en el sonido house underground, Tom Findlay y Andy Cato desvelan finalmente los detalles de un nuevo álbum de pleno derecho de Groove Armada. El LP de once canciones “Edge of The Horizon” se publicará el próximo 2 de octubre a través de BMG.

Como habitualmente en los trabajos de Groove Armada, es una combinación de estilos, aunque en contraste con el sonido cargado de guitarras de su anterior álbum, “Black Light”, que fue nominado a los Grammys, el hilo que une el estilo en este álbum está entre Hall & Oates, Prince y Roxy Music.

“Edge of the Horizon” presenta un completo rango de talento vocal: desde amigos y vecinos, como el padrino del sonido Garage inglés, Todd Edwards, que aparece en “Lover 4 Now” (single que se publica hoy mismo). Una canción para el verano lleno de positividad, amor y unión. La firma vocal de Todd brilla por encima de un directo groove que suena a italo-disco. Fue una decisión instantánea: “Ibiza. Junto a la piscina en Pikes, a la hora en la que la tarde se convierte en noche y cualquier cosa parece posible.

Como los miembros de la banda no viven en el mismo lugar, el proceso de grabación para este nuevo material necesitaba que ambos trabajaran el material por separado o con algunos colaboradores antes de reunirse, para trabajar juntos en varios días intensos de sesiones de estudio. Cato comenta: “Es como si el resto del mundo se apagara y es cuando juntos conseguimos que nuestras ideas se hagan realidad. Hay mucha intensidad que muchos podrían calificar como locura, que se manifiesta cuando estamos totalmente perdidos entre los instrumentos, sintes y discos noche y día. Pero ese sentimiento tácito compartido que tenemos cuando ambos sabemos que lo tenemos lo hace más claro que nunca”

El gusto de Groove Armada por mezclar electro con la energía de una banda en directo permanece en el corazón del disco. De hecho, el origen de este álbum son los recuerdos de los 15 años que ambos pasaron en la carretera tocando música en directo. Las legendarias fiestas del Tour Bus de Groove Armada tienen una fuerte inspiración en el tracklist. ‘Holding Strong” es un desvergonzado saludo a los agudos y emocionales subidones de los 80. NYC’s She Keeps Bees dio la pista sobre el título del álbum, que viene de un groove que quedó en el estudio tras la caótica grabación de “Black Lives”.

Paris Brightledge, icono del sonido Chicago House, despliega su icónica voz en dos canciones, y Nick Littlemore de Empire Of The Sun y Pnau presenta el tema de aperture ‘Get Out on the Dancefloor’.

Con tres hits que llegaron a Top 10 en UK, tres nominaciones a los Grammy y una auténtica sucesión de temas clásicos a sus espaldas, Groove Armada son una de las fuerzas más influyentes en la música de baile. El siguiente capítulo en la historia de Groove Armada comienza en octubre con el lanzamiento de “Edge of the Horizon” y continuará cuando estas canciones se transformen en música de baile en directo de la manera que solamente Groove Armada pueden conseguir.