Mei Lin T. Quan, la hondureña que llevó su arte al Rockefeller Center

La joven Mei Lin Toro Quan, ha participado en el proyecto «Flag Project» en la ciudad de New York. Su diseño de una bandera se encuentra entre los seleccionados y se exhibe en el Rockefeller Center del 1 al 23 de agosto. Las banderas muestran diversos temas que celebran el amor, la unidad, la diversidad y diseños que son tan únicos como vibrantes.

Participar en «The Flag Project» no fue algo que planeó, luego del aislamiento regresó a su trabajo y saliendo de una estación de comida rápida miro una publicidad en la estación de buses y decidió investigar más. El Rockefeller Center pedía a personas de todo el mundo que mostraran su amor por Nueva York diseñando banderas que ondearían en una instalación de arte temporal en las 193 astas que rodean la icónica pista del Rockefeller Center. Sin pensarlo mucho decidió tomar eso como un reto.

«Mientras trataba de encontrarme en esta gran ciudad, me di cuenta de que algo que hace que Nueva York sea tan interesante y amorosa es la diversidad, nada aquí tiene solo dos colores, cada pequeño rincón de la ciudad está lleno de diferentes colores y matices del espectro, no hay dos personas iguales y eso es lo que la hace especial» comenta Mei Lin sobre su bandera.

Mei Lin Toro Quan

La talentosa hondureña, apasionada por el diseño, arte y la moda, actualmente reside en la ciudad de New York. Se desempeña laboralmente en una reconocida empresa, donde ayuda con diseño y trabajos freelance.

Mei Lin de 24 años de edad, desde pequeña sintió esa pasión por el arte y moda. Sus muñecas de juguete le sirvieron de inspiración; nunca estaba feliz con su apariencia así que siempre les cortaba y pintaba el cabello y les hacía “ropa nueva”. También le gustaba mucho pintar en las puertas de los cuartos de su casa, después de más de 20 años las puertas aún conservan sus obras de arte.

Su amor por la moda aumentó gracias a su admiración por grandes diseñadores, entre ellos Ágatha Ruiz de la Prada quien visito Honduras años atrás. Mei Lin sintió que era una señal, asistió a dos de sus conferencias y en una de ellas interactuó con la prestigiosa diseñadora, quien le habló de las pasantías que hacía en su estudio en Madrid, España.

Al terminar sus estudios universitarios y con el apoyo de su familia realizó actividades para pagar su viaje a España y poder realizar su pasantía en tan prestigioso estudio. Su hermano tuvo la idea de crear toda una campaña que se terminó llamando #RoadToMadrid, con diseños inspirados en la marca de Agatha Ruiz de la Prada.

Fue una etapa de mucho aprendizaje para la hondureña dentro de la pasantía y fuera de ella gracias a las personas que conoció en ese viaje. Estando con la diseñadora Agatha apreciaron su trabajo; sabía pintar, tomar fotografías, tenía nociones de cómo organizar un evento y cosas similares, ayudó mucho y sus compañeros lo apreciaron.

«Nuestra situación económica puede verse como un gran obstáculo difícil de pasar; las palabras de otros duelen especialmente cuando se trata de nuestro sueño, pero eso no nos tiene que parar. Muchas veces las oportunidades no vienen como las esperamos, o tal vez algo que queríamos que pasara no fue y eso nos desanima. Todo pasa por algo, para aprender, para reír o para llorar, o para enojarse todo es parte de nuestra vida y crecimiento. Sea lo que sea, oportunidades pequeñas o grandes, decepciones, alegrías, sin darse cuenta uno aprende de ello, de forma profesional o personal y es importante tratar de aceptar todo eso que viene a nuestras vidas» comenta la hondueña.

Otros atributos que describen a Mei Lin es su amor por los animales y ser una gran deportista, desde pequeña fue una excelente nadadora y formó parte de la Selección Universitaria de Natación en la universidad de la que se graduó. Representó al país en competencias internacionales y posee una gran colección de medallas de todos sus logros.

Fuente: Marca Honduras