Colectivo «Madrid Sostenible» advierte que la peatonalización de Sol aleja el centro de Madrid a los turistas

En el marco de las reclamaciones que las pymes del transporte de mercancías, DUM, turístico y discrecional integradas en el colectivo MADRID SOSTENIBLE han llevado a cabo los últimos dos años, el sector del transporte turístico discrecional advierte que la actual peatonalización de Sol que comenzó ayer dentro de las actuaciones de implantación de la estrategia Madrid 360, que pretende subsanar algunos de los errores denunciados de Madrid Central, provocará que los futuros turistas que lleguen a Madrid, cuando pueda superarse la situación actual de pandemia y la falta de visitantes extranjeros que padece la capital, no puedan acceder adecuadamente al centro histórico de la capital, uno de los reclamos turísticos más importantes de la ciudad, y la zona con la mayor concentración de alojamiento, patrimonio cultural y atractivo turístico.

El Distrito Centro representa un 65% de toda la actividad económica turística de la ciudad con más de 700 establecimientos hoteleros

A consecuencia de la actual peatonalización de la Puerta del Sol, el sector de transporte turístico discrecional reivindica una parada para carga y descarga de pasajeros cercana a la zona este de la Puerta del Sol (C/ Sevilla – Plaza Canalejas) o similar, y otra en la zona oeste de Sol (por ejemplo Plaza de Ópera), así como parada, ya solicitada hace tiempo, en la C/ Jacometrezo y en C/ Virgen de los Peligros para cubrir las necesidades de carga y descarga en el entorno de la Gran Vía.

Estas paradas servirían para carga y descarga de pasajeros con maletas, que necesitan acceder a sus hoteles en la zona más céntrica de la capital.

Además, las alternativas que el Ayuntamiento propone para el transporte rodado para evitar la Puerta del Sol no son operativas para los vehículos de transporte turístico (mayoritariamente autocares), ya que habría que circular por calles totalmente inviables, por el tamaño de estos vehículos.

Desde hace cerca de dos años, el sector de transporte turístico discrecional madrileño insiste en la necesidad de tener paradas de carga y descarga de pasajeros y paradas de parking de tiempo entre 2 y 5 horas en las zonas centrales de la capital, y paradas de parking en zonas menos céntricas para aparcamiento de más tiempo mientras los vehículos esperan que los grupos hagan sus visitas turísticas por la ciudad, con la correspondiente ampliación del horario del Sistema de estacionamiento de autobuses de Madrid (SEA) de la capital.

En los 2,1km entre Neptuno y plaza España, no hay paradas para dejar y recoger turistas para facilitar su visita al centro de Madrid

Por ello, el colectivo reclama al Ayuntamiento que antes de tomar decisiones sobre urbanización y circulación en la ciudad, se cuente con la participación de todos los sectores implicados en tales cambios, para conseguir una ciudad sostenible y accesible para todos.

Lamentablemente, con el actual proyecto de peatonalización de Sol, cuando el turismo de la capital pueda empezar a recuperarse tras la pandemia, el centro de Madrid no será accesible para muchos turistas que deberán transportar su equipaje muchos metros para acceder a un gran número de los alojamientos del centro, sobre todo, para personas de edad avanzada o con dificultades de movilidad.

DATOS TURISMO EN EL DISTRITO CENTRO

La importancia a nivel de imagen turística y económica del Distrito Centro, se puso de manifiesto cuando el Ayto. de Madrid declaró entre 2007 y 2011 todo el distrito, Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT), ya que concentra 701 hostales, pensiones y hoteles (más del 60% de los establecimientos y un total de 40.000 habitaciones), hasta 740 de los principales atractivos turísticos de Madrid como son palacios, museos y monumentos, gran parte de la actividad cultural de teatros, cines y salas de conciertos y, en términos de riqueza, un 65% de toda la actividad económica turística que genera la ciudad.

Por todo lo anterior, el sector del transporte madrileño reitera la necesidad de crear una Mesa específica del Transporte en las mesas de trabajo del Plan de reconstrucción de la ciudad, y demanda ayudas económicas urgentes para las pymes.