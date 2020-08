Dos mujeres se lían a «tortazos» en un vuelo de American Airlines

Sucedió en un vuelo de American Airlines que se disponía a despegar y que cubría la ruta entre las ciudades estadounidenses de Las Vegas y Charlotte, cuando una mujer se negó a ponerse la mascarilla.

Ante su reiterada negativa, miembros de la tripulación le pidieron que abandonara la nave. Fue en ese preciso instante cuando la emprendió a golpes con otra pasajera que le recriminó su actitud.

La pasajera que rehusaba cumplir con el protocolo tuvo que abandonar la aeronave en compañía de las fuerzas de seguridad.

«Nada como un club de la pelea matutino» en un vuelo, «hasta aquí el distanciamiento social», escribió la autora de la grabación en Twitter. Finalmente, la mujer que se negaba a cumplir con el protocolo de la compañía abandonó el avión acompañada por las fuerzas de seguridad.

Nothing like a morning Fight Club as tempers flared on @AmericanAir LAS-CLT flight today….So much for social distancing! #AAFightClub @thefatjack pic.twitter.com/NN9lj8enbf

— Caryn Ross (@SuperSassyMama) August 17, 2020