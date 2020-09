Estados Unidos: Disfruta de experiencias al aire libre de lo más aventureras

Una escapada a la naturaleza es una prioridad para el viajero que siempre sueña despierto. El anhelo de respirar aire fresco, caminar libremente por espacios abiertos y explorar lugares desconocidos está haciendo que destinos poco comunes y alojamientos alternativos cada vez sean más populares.

El ‘glamping’ (término derivado de las palabras ‘glamour’ y ‘camping’) se está consolidando como una opción de alojamiento de calidad para aventureros. Empresas como Aman y Under Canvas están expandiendo su negocio para ofrecer experiencias de camping elegantes. Autocamp, que ofrece retiros premium en caravanas modernas, abrirá durante la primavera de 2021 su primer emplazamiento fuera de California: Autocamp Cape Cod. Mientras tanto, alojamientos insólitos continúan apareciendo en el listado de alojamientos de Airbnb: desde casas-árbol al aire libre a búnkeres ubicados en granjas orgánicas que te transportarán inmediatamente a ‘El Hobbit’.

Sin duda, hay muchas opciones alternativas al hotel en los Estados Unidos, y Visit The USA te comparte ocho opciones atractivas que sumergirán a los huéspedes en la naturaleza y el aire libre.

Camp Sarika by Aman, Utah (apertura verano 2020)

Camp Sarika es sin duda un lugar apartado del resto del mundo. Es un emplazamiento con una fuerte conexión con la naturaleza que ofrece un descanso de la vida moderna en la ciudad. Cuenta con restaurante, piscina, sala común y un par de suites con spa incorporado. En definitiva, todo lo que puedas necesitar para un retiro perfecto. El camping se encuentra en medio de un bello paisaje de 600 acres lleno de imponentes mesetas, cañones de ranura y arenas de color terracota. Camp Sarika promete una experiencia íntima y salvaje en el corazón del desierto, rodeado de los cinco parques nacionales y la Reserva de la Nación Navajo en sus inmediaciones. Camp Sarika es un punto de entrada único a la naturaleza del Viejo Oeste. aman.com/resorts/amangiri/camp-sarika

Under Canvas, Tuolumne County, California (apertura 2020)

Under Canvas, una compañía especializada en alojamientos de lujo estilo safari en los parques nacionales de Estados Unidos, abrirá su primer alojamiento ‘glamping’ en el área de Yosemite en 2020. Ubicado a solo 2.5 horas en coche desde la Bahía de San Francisco, y a solo 20 minutos de la entrada del Parque Nacional de Yosemite, el emplazamiento se encuentra en un área de 85 acres de secuoyas y prados. El alojamiento contará además con 90 tiendas de campaña estilo safari y áreas comunes con carpas. Será el campamento base aventurero perfecto para aquellos interesados en explorar las vistas imperdibles de Glacier Point, Half Dome y El Capitan. Undercanvas.com

Airbnb Treehouse Canopy Room, Permaculture Farm, Miami, Florida

Bajo la copa de los árboles que proporcionan la sombra necesaria para contrarrestar el calor de Miami se encuentra esta casita árbol. Aquí los huéspedes pueden relajarse en un ambiente similar al de una isla de las Bahamas mientras que se encuentran convenientemente alojados en el barrio de Little Haití. Rodeados de animales como cabras, cerdos, gallos, emús y gatos; los huéspedes se sentirán transportados directamente a la naturaleza. Para llegar hasta el alojamiento dentro de este oasis urbano, los huéspedes suben por la estrecha escalera hasta el tercer piso de la casa del árbol, que se encuentra dentro del árbol pithecellobium, junto con un baño al aire libre de estilo Bahamas.

Autocamp, Cape Cod, Massachusetts (apertura primavera 2021)

AutoCamp es la intersección entre naturaleza y diseño. A principios de la primavera de 2021 se inaugurará Autocamp Cape Cod; un alojamiento de lujo ubicado la famosa playa de Cape Cod. Los huéspedes podrán disfrutar de la naturaleza salvaje del Cabo durante el día y descansar en autocaravanas de diseño con spa incorporado, modernos dormitorios, además de lujosas tiendas de campaña. El alojamiento tendrá también jardines privados con hogueras para cada caravana además de una mansión central de estilo de mediados de siglo, todo dentro de las exuberantes inmediaciones del terreno. Autocamp Cape Cod estará situado a tan sólo 5 minutos del centro de Falmouth y Woods Hole, conectado diariamente mediante ferry con Martha’s Vineyard y Nantucket.

Dixie Daisy Airstream, Hill Country, Texas

Una caravana al más puro estilo western, con azulejos, cortinas y brillantes paredes de color amarillo que aportan un aire retro a este alojamiento ubicado entre cientos de olmos en Smith Creek, en el corazón de Texas Hill Country. Es el lugar perfecto para una darse ducha al aire libre, tostar malvaviscos en la hoguera y sumergirse en las termas bajo luces brillantes que parecen sacadas de un cuento de hadas. Todavía mejor, la cobertura no está siempre garantizada, por lo que los huéspedes realmente pueden disfrutar de una ubicación remota y de «desconexión total’ entre colinas cercanas, arroyos, pozas y senderos naturales que brindan el respiro perfecto a una vida agitada. El cercano Parque Estatal Pedernales Falls es también un excelente lugar para practicar senderismo y darse un baño en la naturaleza. coolstays.com/property/dixie-daisy/16826

Firelight Camps, Ithaca, New York

Ubicado en medio de 70 acres de bosque en el norte del estado de Nueva York, Firelight Camps ofrece una escapada revitalizante y acogedora para los amantes de la naturaleza que anhelen escuchar el susurro de las ramas de los árboles y el canto de los pájaros. Las tiendas de estilo safari están amuebladas con suelos de madera, cama doble, escritorio y linternas además de un porche cubierto con cómodas sillas. Por la mañana los huéspedes podrán disfrutar para desayunar de pasteles artesanos y granola casera, mientras que por la noche podrán aprovechar al máximo las parrillas de carbón del campamento y disfrutar de algunos de los mejores vinos artesanales del estado (apodado coloquialmente ‘Napa East’), junto con cervezas, sidras y licores de algunos de los mejores micro productores del país. El alojamiento se encuentra además muy cerca del sendero Upper Buttermilk Falls, que atraviesa lagos, cascadas, gargantas y parques. firelightcamps.co

Forest Gully Farms, Santa Fe, Tennessee

Forest Gully es una granja familiar que además ofrece alojamiento en encantadoras cabañas subterráneas ubicadas en la zona rural de Santa Fe, Tennessee. La granja es todo un ejemplo de estilo de vida sostenible y economía circular, construida con el objetivo de vivir de la tierra creando un ecosistema de árboles frutales y plantaciones. Forest Gully Farms invita a los huéspedes a conectar con la tierra con la opción de convertirse en un granjero durante un fin de semana o simplemente pasando tiempo caminando en la naturaleza hasta el arroyo y las cascadas cercanas. Los huéspedes pueden incluso recoger huevos frescos de las gallinas cada mañana o recoger sus propios arándanos y moras para el desayuno; y por las noches, relajarse junto a la hoguera para compartir historias y mirar las estrellas. airbnb.co.uk/rooms/16839529

The Resort at Paws Up, Blackfoot Valley, Montana

Ponte en la piel de un vaquero de las llanuras de Montana en Resort at Paws Up, al noroeste de los Estados Unidos. Los huéspedes pueden elegir alojarse en una de las cabañas de madera de esta finca de más de 37.000 acres o acampar en las espaciosas tiendas de campaña disponibles. El rancho abarca acantilados, los remolinos del río Blackfoot y los altísimos árboles de Elk Creek. El interior de las tiendas es elegante con un toque western: camas de madera, estampados llamativos y baños de cobre, lo que lo convierte en una opción lujosa para acampar. Las tiendas glamping ofrecen vistas a prados y montañas. En el rancho hay un sinfín de actividades para realizar: clases de pintura, de fotografía de naturaleza, pesca, senderismo o paseos a caballo, entre otras. Los viajeros explorarán la región del río Blackfoot, trotando a través de bosques de coníferas y dando vueltas a lo largo de llanuras vacías, disfrutando de la hermosa naturaleza de Montana. pawsup.com