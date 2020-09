Globalia implanta la firma digital en su operativa diaria

Globalia ha concluido la implantación progresiva de la firma digital en los diferentes procesos de las compañías del grupo. Se trata de un cambio iniciado en 2019, en el marco de su estrategia global de transformación digital.

El proyecto, liderado desde la Dirección de Transformación, ha tenido un enfoque transversal y ha involucrado a múltiples áreas dentro de Globalia: Legal, RR.HH., Operaciones, IT, Minorista, Hoteles, Handling… La solución de firma, desarrollada por Econocom y 3G Mobile Group, ofrece un servicio integral que incluye equipamiento para firma, software, integraciones y soporte, bajo un modelo de suscripción flexible.

Solo en 2019 han dejado de firmarse en papel más de 620.000 documentos en procesos relacionados con los clientes o los propios empleados, y en empresas como Halcón Viajes, Viajes Ecuador, Globalia Corporate Travel o Groundforce.

Eso supone la optimización y gestión en tiempo real de miles de operaciones que antes requerían de mucho más tiempo y esfuerzo, y que implicaban mayor margen de error. Además, la digitalización de estos procesos ha ayudado a poder cumplir de manera estricta con toda la reglamentación en materia de protección de datos personales, haciendo que los datos de clientes y empleados estén más seguros aún.

A los beneficios a nivel operativo, de mejora de costes y de seguridad hay que sumar un claro impacto medioambiental englobado en las políticas de responsabilidad social corporativa. La gestión digital de documentos en 2019 ha supuesto un ahorro de 9,6 toneladas de papel, lo que supone haber salvado 142 árboles. Esos árboles han podido transformar en oxígeno 106 toneladas de CO2 durante un año. Además, se han dejado de utilizar en el proceso de fabricación del papel 18,9 millones de litros de agua.

En este 2020 Globalia reforzará esta estrategia de digitalización incluyendo más procesos para así mejorar la experiencia de sus clientes, optimizar costes y adaptarse a la nueva normalidad.

“El objetivo principal es simplificar los procesos de nuestros clientes y empleados haciéndolos fáciles, sencillos y seguros”, explica José Carlos Díaz Lacaci, director general de Transformación de Globalia; “por ejemplo, la firma de un contrato de unas vacaciones con Halcón Viajes o de un contrato laboral dentro del grupo se realizan ya mediante un simple acto de firma con una tablet o con un móvil. El contrato digitalizado estará siempre disponible para cualquiera de las partes al estar custodiado por notarios con garantías idénticas a las de una firma tradicional”.

Díaz Lacaci subraya que la firma digital es “una pieza fundamental en el proceso de digitalización, automatización y optimización de las operaciones de Globalia, y contribuye con el compromiso de sostenibilidad del grupo al reducir drásticamente el volumen de papel impreso”.

José Antonio Santiso, CEO de 3G Mobile Group, considera que “implantar una plataforma en un grupo tan importante era un reto” para su empresa. No obstante, asegura que “ha sido fácil gracias al gran equipo humano con el que cuenta Globalia”. “Además, la relación de partner con Econocom nos permite desplegar nuestro software siempre con los equipos ideales en las mejores condiciones”, añade. “Como muchas de las compañías de este país, Globalia tiene muchos procesos susceptibles de digitalizarse, y una de las palancas para hacerlo es la firma digital. No solo es fácil de usar sino que supone ahorro, optimización de los procesos, y mejoras en el impacto medioambiental de las compañías”.

Según Enilio Álvarez, director de Soluciones de Negocio de Econocom, “este proyecto nos ha mostrado que las barreras de entrada a la adopción de nuevas tecnologías no suelen ser tan altas como creemos”: “Si las soluciones están bien diseñadas y se despliegan correctamente, la respuesta de los usuarios es excelente. Ha sido muy gratificante ver cómo clientes considerados tradicionales no solo no tenían ningún problema sino que agradecían firmar sus contratos de vacaciones utilizando una tableta”.

Acerca de Globalia

Globalia es el grupo turístico líder en España y América Latina. Con presencia en más de 60 países y 15.000 empleados, brinda servicios a todos los sectores del mundo del turismo. Comprende una serie de compañías independientes que son líderes en sus mercados, incluidas Air Europa (línea aérea), Halcón Viajes (agencias de viajes), Travelplan (operador turístico), Be Live (cadena hotelera) o Groundforce (handling aeroportuario).

Acerca de Econocom

Econocom diseña, financia y facilita la transformación digital para grandes empresas y organizaciones públicas. Con 40 años de experiencia, Grupo Econocom es el único actor del mercado capaz de combinar su experiencia 360º a través de la financiación de proyectos, la distribución de equipos y los servicios digitales. El grupo está presente en 18 países y cuenta con más de 10.000 colaboradores, con una cifra de facturación de 2927 millones de euros. La acción de Econocom Group se cotiza en el Euronext de Bruselas, índices Bel Mid y Family Business.