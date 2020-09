Las aerolíneas piden a los gobiernos restablecer la conectividad mundial

No hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista, pero en la aviación comercial, como no se restablezca la conectividad mundial, muchas compañías no van a allegar ni a diciembre.

Y es por ello que la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) pide a los gobiernos que colaboren para encontrar urgentemente formas de restablecer la conectividad mundial mediante la reapertura de las fronteras y que continúen con el impulso de medidas para sostener a las compañías aéreas durante la crisis provocada por la Covid-19.

El llamamiento de la IATA refleja «la profunda frustración» de la industria, ya que las políticas gubernamentales, como el cierre de fronteras, las restricciones de viaje y las cuarentenas, siguen lastrando la demanda de viajes.

«Proteger a sus ciudadanos debe ser la prioridad principal de los gobiernos. Pero muchos gobiernos están luchando contra una pandemia mundial de forma aislada con la idea de que cerrar las fronteras es la única solución. Ha llegado el momento de que los gobiernos trabajen juntos para aplicar medidas que permitan reanudar la vida económica y social, controlando al mismo tiempo la propagación del virus», ha apuntado Alexandre de Juniac, director general y consejero delegado de la IATA.

En concreto, la IATA hace un llamamiento a los gobiernos para que comprendan la gravedad de la crisis a la que se enfrenta el sector de las aerolíneas y las consecuencias para los ciudadanos, por lo que les ha instado a que se centren en la reapertura de fronteras, la implementación de medidas y la coordinación mundial.

En este sentido, la IATA propone un plan de acción para que los gobiernos reabran las fronteras de forma segura, implementando universalmente la guía de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), impulsando medidas de prueba de Covid-19 que permitan la reapertura de las fronteras reduciendo el riesgo de importación del virus.