Estrenos: «Nomadland», primer tráiler

Ya está disponible el primer tráiler de la nueva película de Searchlight Pictures, NOMADLAND, dirigida por Chloé Zao (The Rider, Eternals) y protagonizada por Frances McDormand (Tres anuncios en las afueras). La película formará parte de la sección Perlak en la 68ª edición del Festival Internacional de San Sebastián. El estreno mundial será el 11 de septiembre en el Festival de Venecia. Simultáneamente también se proyectará en el Festival Internacional de Cine de Toronto y en el Festival de “Telluride desde Los Ángeles”. También el Festival de Nueva York presentará en su 58ª edición NOMADLAND en su Centerpiece Selection el 26 de septiembre.

Sobre la película:

NOMADLAND es el primer proyecto de Zhao con Searchlight y la quinta colaboración de McDormand con Searchlight. McDormand se alzó con un premio Oscar por su interpretación en el largometraje de Martin McDonagh Tres anuncios en las afueras, distribuida internacionalmente por Searchlight en 2017. Zhao ha desarrollado el guion de Nomadland a partir del libro de no ficción escrito en 2017 por la periodista Jessica Bruder titulado Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century. El libro se editará próximamente en castellano con el título “País nómada. Supervivientes del siglo XXI”. McDormand y el productor Peter Spears compraron los derechos para la adaptación cinematográfica poco después de su publicación.

La película está protagonizada por Fern (McDormand), una mujer que, tras el colapso económico de una empresa en una zona rural de Nevada, decide subirse a su furgoneta y echarse a la carretera convertida en una nómada moderna, dispuesta a descubrir cómo es la vida en los márgenes de la sociedad convencional. El filme también cuenta con los nómadas reales Linda May, Swankie y Bob Wells, que harán las veces de mentores y compañeros de Fern en este viaje recorriendo el inmenso paisaje del Oeste de Estados Unidos.

Sobre Searchlight Pictures:

Searchlight Pictures, fundada en 1994 como Fox Searchlight Pictures, es una compañía cinematográfica especializada que produce y adquiere largometrajes. Es parte de The Walt Disney Company y maneja sus propias operaciones de marketing y distribución.

Los títulos de Searchlight Pictures han recaudado más de 5.3 billones de dólares en todo el mundo y han acumulado 26 premios Golden Globe, 45 premios BAFTA y 39 premios de la Academia, incluidos cuatro galardones a la Mejor Película desde 2009 por: Slumdog Millionaire, 12 años de esclavitud, Birdman y La Forma del Agua.

Los próximos lanzamientos incluyen Antlers de Scott Cooper, The Personal History of David Copperfirl de Armando lannucci, Next Goal Wins de Taika Waititi, Nomadland de Chloe Zhao, The Night House de David Bruckner y Nightmare Alley de Guillermo del Toro.