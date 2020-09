Los hoteleros de Madrid no estiman una incorporación total de su plantilla hasta marzo-septiembre de 2021

Los directivos y expertos hoteleros, Javier Pérez Jiménez de VP HOTELES, de Luis Felipe Mendieta de ONE SHOT HOTELS y Juan Escudero de RAFAEL HOTELES analizaron ayer junto a Carlos Díez de la Lastra, director general de Les Roches Marbella, la situación del sector en Madrid. Un Webinar organizado por Grupo Vía con más de 400 asistentes que ha dejado patente la difícil situación que atraviesa el sector turístico y hotelero tanto a nivel nacional como regional, pero que ha intentado trazar algunas líneas para la recuperación en la capital.

“Hemos desbordado los planes de contingencia que teníamos al principio de la crisis”, ha abierto Javier Pérez (VP Hoteles), que ha comentado que en su caso la previsión de caída evolucionó del 15% en febrero o el 25% hasta los niveles actuales del 70% y 80%. Un escenario muy crudo para el sector que han coincidido en dibujar todos los participantes: “Al principio pensamos en una recuperación entre en junio, un muy buen mes para Madrid, y septiembre, pero nuestras peores previsiones se han visto superadas”, ha añadido Juan Escudero (Rafael Hoteles), cuya cadena tiene actualmente la mitad de sus hoteles cerrados y la otra mitad con ocupaciones de entre el 15 y el 20%.

“Nos preocupa la profundidad del túnel, hasta dónde va a llegar. Si será una caída brutal en 2020 o si se extenderá hasta 2021 o incluso 2022”, ha declarado Luis Felipe Mendieta (One Shot Hotels), que no prevé un escenario de normalidad en ventas pre-covid hasta 2023 o 2024. “Los políticos no están ayudando demasiado a recuperación de nuestra ciudad. Definiciones como la de bomba atómica del virus perjudican mucho nuestra imagen”, añadía.

La recuperación, ¿cómo y cuándo?

Al hablar de recuperación, los hoteleros de Madrid creen que hasta el periodo comprendido entre marzo y septiembre de 2021 no podrán tener al 100% de la plantilla operando con normalidad. Sin embargo, todos han coincidido en que esta fecha dependerá de muchos factores, como la llegada definitiva de la vacuna o el trabajo de las instituciones por recuperar la confianza y credibilidad en la marca España: “Tourespaña debe velar por el turismo urbano. España no es sólo costas e islas”, ha comentado Juan Escudero (Rafael Hoteles), quien también ha señalado que es imprescindible para Madrid la colaboración público-privada, “por la que los hoteleros de la ciudad llevamos luchando tanto tiempo”.

A pesar de la preocupación en el actual escenario, los hoteleros ven con optimismo la reciente noticia de la llegada de los nuevos tests que ha adquirido la Comunidad de Madrid, y que pueden resultar especialmente beneficiosos para revitalizar los eventos y el MICE, una de las líneas de negocio que se están viendo más perjudicadas en la capital y que se preveía como una oportunidad en otoño. “Yo soy optimista y creo que para finales de octubre con estos tests que tendrán una fiabilidad del 99% podremos hacer eventos garantizando la seguridad del 100% de las personas”, ha comentado Javier Pérez (VP Hoteles). Una excelente noticia que puede suponer un cambio importantísimo a nivel de logística y protocolos, según ha matizado Carlos Díez de la Lastra (Les Roches Marbella): “Nos proporcionará una capacidad de gestión en la actividad del hotel totalmente diferente a la que estamos viviendo actualmente”.

En cuanto a las líneas de negocio que se podrán recuperar antes, ha habido división de opiniones. Mientras que Luis Felipe Mendieta (One Shot) apuesta porque los establecimientos con el foco en clientes tipo ocio se recuperen antes que los de negocio, al igual que Juan Escudero (Rafael Hoteles), Javier Pérez (VP Hoteles) cree lo contrario: “En nuestro caso, el hotel que tenemos en Tres Cantos, enfocado en negocio, está teniendo una ocupación del 40%, mientras que los del centro que dependen más de turismo extranjero están con una ocupación muy baja”.

El factor humano en una industria de personas para personas, una oportunidad

El factor humano, la gestión de este y la respuesta de los equipos en esta situación de crisis excepcional ha sido uno de los ejes del debate. Como ha señalado el moderador, Carlos Díez de la Lastra, “la nuestra es una industria es de personas para personas y la gestión humana de esta crisis puede sin duda marcar el futuro de los establecimientos, pudiendo ser un efecto potenciador de una mala o buena reputación”, refiriéndose a la emigración de talento hacia compañías que hayan sido más sensibles con sus empleados en esta crisis.

Los tres directivos han coincidido en señalar el esfuerzo de sus equipos en esta situación, así como sus desvelos por la realidad de cada empleado y por mantener los puestos de trabajo. “Un camino de dos sentidos” según ha señalado Javier Pérez (One Shot Hoteles).