¿Existe un código secreto para abrir las «cajas de seguridad» de los hoteles?

¿Son seguras las cajas fuertes de los hoteles?¿podemos dejar nuestros pasaportes, dinero y objetos valiosos en ellas?.

Según LockPickingLawyer, existe un truco para abrirlas. Si ese código secreto funciona no dejes tus pertenencias en la caja de seguridad de tu habitación.

Resulta que hay un código secreto que muchos ladrones conocen y usan para abrir las cajas fuertes de los hoteles. No se trata de una táctica de hacking, sino de un error y una negligencia del propio hotel.

La próxima vez que te alojes en un hotel prueba a programar tu combinación y después intentar abrir la caja fuerte con un código aleatorio. A no ser que te estés quedando en el peor alojamiento del mundo, no debería abrirse. Ahora prueba a abrirlo con el código 999999. Puede la caja fuerte se haya abierto, pese a que esta no era la combinación que tú elegiste, ¿cómo es posible?

999999 es el código original del administrador, capaz de abrir la caja fuerte en todo momento. Lo que deberían hacer los hoteles es resetear esta combinación y poner una nueva…pero muchos no lo hacen.