Urubú, Amor en Polvo y Zerø, de Begin Again Films, compiten en sección oficial en el Festival de Cine de Alicante

Los largometrajes Urubú, Zerø y Amor en Polvo, distribuidos por Begin Again Films, compiten en Sección Oficial en el Festival de Cine de Alicante.

Los tres títulos son candidatos a la Tesela de Oro a la mejor película; Tesela de Plata al mejor director, Tesela de Plata a la mejor actriz; Tesela de Plata al mejor actor; Tesela de Plata al mejor guion, Premio del Jurado de la Crítica ‘Sergio Balseyro’ a la Mejor Película y Premio del Público.

El Festival de Cine de Alicante tendrá lugar entre el 17 y el 24 de octubre y este año celebra su 17ª edición.

URUBÚ

Ópera prima de Alejandro Ibáñez Nauta

ESTRENO EL 18 DE SEPTIEMBRE

Protagonizada por Carlos Urrutia (Aprobado en castidad; El Águila y la niebla, y más de una treintena de obras teatrales), Clarice Alves (actriz brasileña que ha trabajado bajo la dirección de Bruno Saglia y Chus Gutiérrez), con un pequeño papel, del propio director Alejandro Ibáñez – siguiendo la costumbre de su padre Chicho Ibáñez Serrador y con la participación de Marcelo Vieira, jugador del Real Madrid.

Tomás, un fotógrafo y ornitólogo venido a menos, intenta relanzar su carrera viajando a un lugar remoto de la selva amazónica para fotografiar al urubú albino, un extraño pájaro del que no hay registro en libertad. Hasta allí arrastra a su familia: Eva, su mujer, con una relación rota, que trata de recuperar al hombre del que se enamoró; y su hija Andrea, una adolescente absorbida por las nuevas tecnologías.

Fotografiar al urubú pasa a ser secundario cuando Andrea desaparece. Su búsqueda conduce a Tomás y a Eva a un territorio secreto y misterioso. Entrar en ese mundo tendrá graves consecuencias. Un entorno paradisíaco se convierte en el escenario del terror.

La producción de Urubú se dio por concluida dos semanas después del fallecimiento de Chicho Ibáñez Serrador. En palabras de Alejandro Ibáñez Nauta:

«Siempre me quedará la pena de que no haya podido ver la película terminada, pero sinceramente creo que le hubiese gustado mucho y que se hubiera sentido muy orgulloso del resultado».

Una producción de PROINTEL y PROINTEL Producciones con la participación de RTVE.

Distribuida en España por Begin Again Films.

ZERØ

la ópera prima de Iñaki Sánchez Arrieta

Una idea original de Ferran Brooks

Un hombre y una mujer se despiertan en un lugar extraño, desierto y desconocido, sin saber quiénes son y porqué se encuentran allí. Con el paso de los días y mientras tratan de salir de ese inhóspito lugar, comienzan a recordar algunas cosas que tal vez preferirían no saber.

Quizás las respuestas a todo las tenga Ismael, un hombre que les controla desde la distancia, sin ser visto.

Protagonizada por Nuria Herrero, Juan Blanco y Pep Sellés.

Con la ayuda de IVC y con la financiación de Crea SGR.

Una producción de Inaudita, Némesis Media y virtual Dreams Films.

Distribuida por Begin Again Films.

PRÓXIMAMENTE EN CINES

Competición en sección oficial en la Mostra de Valencia.

AMOR EN POLVO

Dirigida por Suso Imbernón y Juanjo Moscardó

Protagonizada por Macarena Gómez, Luis Miguel Seguí, Enrique Arce y Lorena López.Un guion de Juanjo Moscardó, María Mínguez y María Laura Gargarella.

Pablo y Blanca han decidido hacer un intercambio de parejas, desobedeciendo la primera norma fundamental: no hacerlo si estás en crisis. Para ello, llaman a dos de sus amigos solteros, Mia y Lucas, desobedeciendo también la segunda norma: hacerlo siempre con otra pareja. Los cuatro han quedado para encontrarse en un bar pero justo antes de salir, Blanca y Pablo tienen una fuerte discusión que les hará replantearse todo en lo que siempre han creído: desde si se quieren, hasta por qué tienen una Thermomix. Mientras tanto, en el bar, Mia y Lucas se acaban de conocer y han empezado a gustarse. Pero la cosa no tiene futuro porque Lucas está enamorado de otra persona (o no), y Mia no cree en el amor (o sí).

Una producción de Cosabona Films, Cilantro Films.

Distribuida en España por Begin Again Films.