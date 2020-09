Costa Rica se promociona como Santuario Turístico Sostenible y Destino Seguro

Costa Rica, el País de la Pura Vida, es la mejor opción de modelo turístico sostenible y el lugar donde los viajeros europeos tienen la oportunidad de disfrutar de un viaje de larga distancia para mimar el cuerpo, la mente y el alma en esta “nueva normalidad”.

Turismo de Costa Rica lanza la campaña Costa Rica Santuario Turístico Sostenible “Descubre nuestra cultura natural”. Una campaña que aborda aspectos culturales de ambos países, mediante el hermanamiento de dos símbolos nacionales como son el Teatro Nacional de Costa Rica y el Teatro Real de Madrid junto con tres artistas españoles de la danza, la música y el canto: Rafael Amargo, Manu Guix y Sylvia Schwartz.

Este año, el Teatro Nacional de San José, símbolo y el orgullo de la cultura y las artes en Costa Rica, cumple el 130 aniversario desde que se ordenó su construcción. Bajo el lema “Descubre nuestra cultura natural” se han producido spots en los que los tres artistas españoles son los embajadores de la campaña y comparten actuación con la naturaleza de Costa Rica, es decir, con los sonidos e imágenes de los bosques, las costas y la fauna del país.

Esta campaña se difundirá en las 52 pantallas multimedia del Teatro Real de Madrid desde el 18 de septiembre de 2020 a marzo de 2021 con tres spots diferentes, y una audiencia estimada de más de 200.000 espectadores durante toda la temporada del Real. Así como en acciones programáticas en teléfonos móviles y redes sociales para llevar el mensaje más allá del propio teatro.

“Gana un viaje a Costa Rica”: Además, la comunicación se refuerza con la creación de una landing page intuitiva y responsive donde se aloja un quiz para participar en un sorteo de un viaje a Costa Rica para dos personas www.visitcostarica.es

Por último, es importante destacar que en julio se reactivaron las conexiones aéreas entre Madrid y San José con Iberia, sin olvidar que, en ese mismo mes, el país de la Pura Vida obtuvo el sello “Safe Travels” – WTTC – que lo acredita como un destino apto, con protocolos necesarios y con medidas sanitarias para viajar en este contexto del “Covid-19”.

Sobre nuestros embajadores:

Rafael Amargo, nació en la localidad granadina de Valderrubio en 1975. Su estilo es el flamenco, aunque muy próximo a la danza contemporánea. En 1997 creó la Compañía Rafael Amargo, con la que ha estrenado obras como ‘La Garra y el Ángel’, ‘Amargo‘, ‘Poeta en Nueva York’, ‘Enramblao’, ‘Tiempo muerto’ o ‘Flamenco Flatland’.

“La biodiversidad de Costa Rica es escenario de una coreografía de muchas especies únicas, con un despliegue de movimientos y colores sorprendentes.”

Sylvia Schwartz, se graduó en la Escuela Superior de Canto de Madrid y después siguió cursos de perfeccionamiento en la Hochschule für Musik «Hanns Eisler» de Berlín, donde se preparó con Thomas Quasthoff, Wolfram Rieger y Julia Varady. Daniel Barenboim la llevó a la Staatsoper Unter den Linden, donde trabajó durante cuatro años. Además de en la Staatsoper de Berlín, Schwartz ha debutado en la Scala de Milán (Zerlina, 2006), en la Wiener Staatsoper (Adina, en 2010) y en el Festival de Salzburgo (Missa longa de Mozart, con Nikolaus Harnoncourt, 2012). En 2007 y 2008 participó en el estreno y primera grabación de la ópera Welcome to the Voice, de Steve Nieve, junto a Elvis Costello y Sting.

“Con el turismo sostenible, la voz de la naturaleza y del pueblo de Costa Rica llega a visitantes de todo el mundo, que la escuchan y la respetan.”

Manu Guix, compositor, pianista, cantante y productor. Profesor del primer “talent show” internacional de música – Operación triunfo – en diversas ediciones. Ha recibido numerosas nominaciones y premios en certámenes tan prestigiosos como los MAX o los Butaca.