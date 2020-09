Madrid Destino: Tres nuevos premios internacionales para el vídeo «Help» en los festivales de cine turístico de Tarragona y Turquía

Nuevos reconocimientos para Help, el último vídeo de promoción turística del destino Madrid. Esta pieza audiovisual producida por Madrid Destino ha logrado el primer premio en la categoría de Destino Urbano y el Gran Premio del Terres Travel Festival, el único certamen internacional de vídeos de turismo de España que se celebra en Tortosa (Tarragona) y en el que han participado 150 películas de 34 países. Además, acaba de alzarse con el Gran Premio del International Tourism Film Festival de Turquía, que se ha celebrado en Capadoccia del 14 al 18 de septiembre, siendo elegido como el mejor de entre más de 250 cintas de 45 países.

Con estos ya son seis los premios internacionales que ha logrado Help desde su estreno, a principios de 2020, en diversos festivales de cine turístico (tres Grand Prix, además de dos primeros premios y un bronce en la categoría de Destino Urbano). Hace unos meses, el vídeo logró el primer premio en esa misma categoría y el Gran Premio del Festival Tourfilm Riga, así como el tercer premio en la categoría de Destino Urbano en The Golden City Gate de Berlín. También ha obtenido un diploma en el New York Festivals y ha sido reconocido con el Premio al Mejor Guión en Silafest (Servia). Después de varios años cosechando reconocimientos por sus vídeos de promoción turística, Madrid es ya un referente internacional que toman como ejemplo otros destinos del mundo para la promoción y visibilidad de su oferta turística.

Help

Esta producción de la empresa municipal del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid plasma muchos de los valores que representan la ciudad de Madrid: un destino acogedor, de calidad y lleno de experiencias únicas. En este sentido, muestra cómo se vuelcan los madrileños en recibir a sus amigos y/o visitantes para que puedan descubrir y disfrutar al máximo la ciudad. Cada escena del vídeo presenta un plan típico que puede experimentarse en Madrid al mismo tiempo que acerca otra propuesta que se podría hacer.

A través del día a día del protagonista, recorre lugares cotidianos de la ciudad y otros más singulares y conocidos. Los amigos del personaje principal le sugieren planes ideales para que la visita de la persona con la que se reencontrará en la capital sea un éxito. Con este hilo argumental, se da a conocer gran parte del singular patrimonio histórico y natural madrileño y su oferta cultural, gastronómica y de ocio.

Un paseo por los alrededores del Palacio Real, unas tapas con amigos, un emocionante partido de fútbol en el Bernabéu, una visita a la colección del Museo Thyssen-Bornemisza, una tarde de compras, contemplar las vistas de la ciudad desde un mirador como el del hotel Riu Plaza de España… Son muchos los momentos únicos que pueden vivirse en la capital y que se han reunido en este vídeo. Help puede visualizarse en el canal de Vimeo de Madrid Destino./